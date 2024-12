Lors de sa conférence de presse ce mercredi 11 décembre, Manadja Confirmé se dit confiant pour relever le défi de taille qui l’attend en début d’année. C’est notamment celui son concert à la salle François Lougah du Palais de la culture de Treichville.

Manadja Confirmé s’impose : son concert à Treichville fait déjà le buzz

En ces derniers jours de l’an 2024, Manadja Confirmé s’apprête à relever un défi de taille en tant qu’artiste : se produire sur la prestigieuse scène de la salle François Lougah du Palais de la culture de Treichville le 4 janvier 2025. Ce concert, qu’il qualifie d’exceptionnel, semble déjà susciter un vif intérêt, puisqu’il affirme avoir écoulé plus de la moitié des tickets disponibles.

En effet, devant les médias ce mercredi 11 décembre 2024 à la Palmeraie, l’artiste se dit pleinement en confiance. « Je n’ai pas peur. Ceux qui se demandent ce que je chante pour remplir une salle, dites-leur que la moitié des tickets sont déjà partis. C’est ce jour-là qu’ils comprendront pourquoi je m’appelle Manadja Confirmé.« , a-t-il déclaré.

Manadja Confirmé peut compter sur le soutien de plusieurs figures influentes, parmi lesquelles le médium Aziz 47, Maty Dollar, le footballeur Gervinho, Molare et Adeba Konan. Il n’oublie pas non plus de mentionner son acolyte DJ Congélateur, à qui il attribue une partie de sa notoriété. « Je vais l’inviter, car c’est grâce à lui qu’on me connaît, et c’est aussi grâce à moi qu’on le connaît. », notifie-il.

Le concert s’annonce comme un événement à ne pas manquer, et il pourrait bien marquer un tournant dans la carrière de Manadja Confirmé.