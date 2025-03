Le comité de veille de la lutte contre les placements financiers illicites en Côte d’Ivoire tire la sonnette d’alarme. Un faux compte WhatsApp usurpe l’identité du ministère des Finances et du Budget. Les populations sont appelées à une vigilance accrue face à cette nouvelle forme d’escroquerie.

Faux comptes, vrais dangers en Côte d’Ivoire

Le comité de veille a dénoncé un stratagème inquiétant. Des individus malintentionnés utilisent un faux compte WhatsApp pour proposer des placements financiers. Ils se font passer pour le « secrétariat général des finances et du Budget », une entité qui n’existe même pas dans l’organigramme du ministère. Cette usurpation d’identité vise à tromper les citoyens et à recueillir leurs données personnelles sensibles.

« Les informations contenues dans ce document sont totalement infondées, erronées et visent à tromper les populations pour recueillir leurs données personnelles sensibles et collecter illégalement leurs épargnes », a prévenu le comité.

Le mode opératoire est simple : les escrocs diffusent un communiqué via ce faux compte, invitant les gens à s’enregistrer pour des placements financiers. Ils utilisent un numéro de téléphone qui n’est affilié à aucun service officiel du ministère. Le comité de veille insiste : aucune procédure d’enregistrement via WhatsApp n’est mise en place par le ministère des Finances et du Budget.

« C’est le lieu pour le comité de veille d’informer qu’aucune procédure d’enregistrement à travers le réseau social WhatsApp n’est mise en place par le ministère des Finances et du Budget. Par conséquent, le numéro de téléphone indiqué dans le faux document n’est affilié à aucun service officiel du ministère », a ajouté le communiqué.

Le comité rappelle que toute initiative d’appel public à l’épargne est annoncée par les voies officielles, à travers les médias d’information grand public. Il appelle donc les populations à la prudence et à ne pas céder aux sirènes de gains faciles via des canaux non officiels.

Lire aussi : Côte d’Ivoire : il écope de 5 ans de prison ferme pour vol spectaculaire de 100 bœufs



Sanctions sévères pour les fraudeurs

Les promoteurs de ces pratiques illégales sur les réseaux sociaux sont avertis. Ils s’exposent à la rigueur des sanctions prévues par la loi. Le comité de veille de lutte contre les placements financiers illicites ne compte pas laisser impunies ces tentatives d’escroquerie.

« Les promoteurs de ces pratiques illégales sur les réseaux sociaux en Côte d’Ivoire s’exposent à la rigueur des sanctions prévues par la loi », a conclu le comité.

La lutte contre les placements financiers illicites est une priorité pour les autorités en Côte d’Ivoire. Elles mettent en garde contre les dangers des offres trop belles pour être vraies, qui circulent sur les réseaux sociaux. La vigilance de chacun est essentielle pour déjouer ces arnaques et protéger son épargne.