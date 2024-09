En Côte d’Ivoire, le gouvernement a dévoilé, le 30 septembre 2024, son projet de budget pour l’année 2025. L’information a été annoncée par le ministre de la communication, Amadou Coulibaly lors d’une conférence de presse.

Côte d’Ivoire : le gouvernement dévoile le budget 2025

Le gouvernement ivoirien a dévoilé en conseil, le budget de l’Assemblée nationale en 2025. En effet, selon le conseil des ministres, ce dernier s’équilibre en ressources et en charges à 15 339,2 milliards de FCFA, soit une hausse de 11,8 % par rapport à 2024. Cette augmentation significative vise à soutenir la croissance économique et à améliorer le bien-être des populations.

Le projet de budget, adopté, est structuré en 31 dotations et 153 programmes. Ainsi, il prévoit notamment, la réduction du déficit budgétaire à 3 % du PIB, conformément aux normes de l’UEMOA, le renforcement de la mobilisation des recettes intérieures, la maîtrise des dépenses de fonctionnement, les investissements dans les secteurs clés de l’économie et les actions pour réduire la pauvreté et les inégalités.

Par ailleurs, grâce à ces mesures, le gouvernement dirigé par Alassane Ouattara espère maintenir un taux de croissance économique de 6,3 % en 2025 et contenir l’inflation à 3,7 %.