En Côte d’Ivoire, la direction des Établissements privés et des professions sanitaires (DEPPS) a annoncé la fermeture de 153 établissements sanitaires clandestins dans cinq régions. Il s’agit des régions du Gbêkê, du Loh-Djiboua, du Bélier, de San-Pedro et de la Nawa. Cette opération, menée du 8 au 14 décembre dernier, s’inscrit dans le cadre de la vaste campagne « Zéro clinique illégale d’ici 2025 » lancée par le gouvernement ivoirien.

153 établissements de santé illégaux mis sous scellés dans cinq régions en Côte d’Ivoire

Les contrôles ont permis de constater de nombreuses irrégularités au sein de ces établissements sanitaires, notamment l’absence d’autorisation d’ouverture et d’exploitation, la pratique de soins non conventionnels et le manque de qualification du personnel.

En parallèle, 44 établissements ont été autorisés à poursuivre leurs activités, tandis que 23 autres ont reçu une mise en demeure pour régulariser leur situation. Plus d’une trentaine de structures sanitaires ont par ailleurs été félicitées pour leur conformité aux normes en vigueur.

Cette opération de grande envergure vise à garantir la qualité des soins et la sécurité des patients en luttant contre le développement des établissements de santé illégaux en Côte d’Ivoire. En effet, ces derniers représentent un réel danger pour la santé publique, en proposant des soins de mauvaise qualité et en utilisant souvent des produits médicaux contrefaits.

Le gouvernement de Côte d’Ivoire entend poursuivre ses efforts pour assainir totalement le secteur de la santé et offrir à tous les citoyens un accès à des soins de qualité. A cet effet, les autorités sanitaires appellent la population à la vigilance et à ne consulter que des établissements de santé autorisés.

Pour rappel, entre janvier et septembre 2024, 92 établissements de santé illégaux avaient été fermés dans les communes d’Anyama, N’dotré, Abobo, Koumassi et Port-Bouët . Deux tonnes de médicaments de qualité inférieure et/ou falsifiés (MQIF) avaient été saisies et cinq personnes mises aux arrêts lors de cette opération.