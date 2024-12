La Tanzanie, à travers sa Banque centrale, a supprimé les frais de transaction sur les cartes et met en garde les commerçants contre l’imposition de frais sur les transactions par carte de crédit.

Plus de frais supplémentaires sur les transactions par carte en Tanzanie

Les transactions par carte de crédit sont désormais gratuites. Telle est l’opération lancée par les autorités tanzaniennes à travers la Banque centrale du pays. Selon le gouverneur de la Banque de Tanzanie, Emmanuel Tutuba, cette mesure vise à permettre aux consommateurs d’utiliser gratuitement les cartes pour les transferts via Mobile Money. « L’une des principales mesures prises est de garantir que les paiements effectués à l’aide de cartes de débit, de crédit ou prépayées sur les terminaux de point de vente (POS) des commerçants soient entièrement gratuits pour les consommateurs », a-t-il déclaré.

Stimuler l’adoption des paiements numériques en Tanzanie

L’utilisation des cartes pour les transactions devrait stimuler l’adoption des paiements numériques ainsi que le développement d’une économie sans argent liquide. Cela concerne particulièrement les transactions via Mobile Money, un service largement utilisé par la population. En effet, la majorité des Tanzaniens disposent d’un compte Mobile Money. Selon les dernières statistiques, on dénombre 55,8 millions de comptes d’argent mobile, soit plus du double des 25,8 millions enregistrés en 2019. Cela signifie que huit Tanzaniens sur dix ont accès à l’argent mobile, dans un pays d’environ 68 millions d’habitants.

La Banque de Tanzanie (BoT) exhorte donc les Tanzaniens à adopter les paiements numériques pour favoriser l’expansion du secteur financier et de l’économie.

Engagement pour une économie sans argent liquide

Le gouverneur a souligné l’engagement de la Banque centrale à promouvoir l’adoption et l’utilisation des paiements numériques. Il a ajouté que cette adoption contribuerait à la construction d’une économie sans argent liquide, tout en offrant des avantages en termes de sécurité, de transparence et de facilité d’utilisation.

Rappel de l’interdiction des frais de transaction

Pour conclure, Emmanuel Tutuba a rappelé au public l’interdiction stricte d’imposer des frais de transaction.

« La Banque rappelle au public qu’il est strictement interdit aux commerçants d’imposer des frais supplémentaires ou des suppléments sur les transactions par carte », a-t-il déclaré.