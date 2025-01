En Côte d’Ivoire, le Premier ministre Robert Beugré Mambé annonce une rencontre avec les chefs Atchan et Attié du District autonome d’Abidjan. Cette rencontre à laquelle le ministre de la Construction, du Logement et de l’Urbanisme, Bruno Nabagné Koné, va permettre de répondre aux préoccupations des participants sur les réformes du foncier et de l’Attestation de Droit d’Usage coutumier (ADU). L’annonce a été faite à Songon, au cours d’une rencontre d’échange avec les chefs de village.

Réforme de l’ADU en Côte d’Ivoire : rencontre annoncée avec les chefs Atchan et Attié du District autonome d’Abidjan

En attendant la tenue de la rencontre annoncée, le ministre Bruno Nabagné Koné a clarifié l’entrée en vigueur en Côte d’Ivoire, depuis le 1er janvier 2025, du décret sur les lotissements et l’ADU, adopté en décembre 2021. Il a assuré que toutes les attestations signées par les chefs avant cette date resteront valides et seront acceptées dans les bureaux du ministère.

Un délai de trois mois, jusqu’au 31 mars 2025, a été accordé pour régulariser les attestations villageoises en cours, permettant ainsi à tous les détenteurs de déposer leurs documents pour traitement.

Thomas Magès Nangui, porte-parole des chefs Atchan et Attié, a exprimé leur adhésion aux réformes, soulignant leur importance pour simplifier la gestion foncière. Cependant, il a noté que l’ADU, dans sa forme actuelle, suscite des inquiétudes parmi les propriétaires terriens, notamment en raison d’un manque de clarté et de garanties suffisantes.

Les chefs ont formulé plusieurs doléances, dont :

un report d’un an de l’entrée en vigueur de l’ADU et des réformes foncières pour mieux sensibiliser les communautés ;

la mise en place d’un groupe de travail mixte, composé de spécialistes du ministère et de représentants des chefs coutumiers, pour amender les dispositions problématiques ;

une procédure simplifiée pour l’approbation des lotissements en cours, afin d’accélérer leur régularisation ;

la révision de l’Arrêté de Concession Définitive (ACD) pour qu’il puisse être contesté ou annulé en cas d’irrégularités.

Un appel à l’unité et à la paix



Le gouvernement va certainement apporter une réponse à ses doléance lors de la rencontre qui se tiendra au cabinet du Premier ministre Robert Beugré Mambé.