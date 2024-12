Le gouvernement de Côte d’Ivoire a franchi une nouvelle étape dans le renforcement de sa sécurité diplomatique. Face aux défis sécuritaires croissants à l’échelle mondiale, 12 nouveaux postes d’attachés de sécurité intérieure ont été créés au sein de plusieurs missions diplomatiques. Cette décision, prise lors du Conseil des ministres du 5 décembre 2024, vise à garantir une protection optimale des représentations ivoiriennes à l’étranger.

Côte d’Ivoire : des renforts ciblés pour une sécurité diplomatique renforcée

Sur les 12 postes, 7 sont à « titre de régulation » et 5 nouveaux postes sont créés auprès des missions diplomatiques accréditées au Burkina, au Mali, en Espagne, à Malte et aux Pays-Bas. La mesure témoigne d’une volonté de renforcer la sécurité diplomatique dans des régions où les risques sont élevés. Cette initiative s’inscrit dans une démarche proactive pour faire face aux menaces éventuelles qui pèsent sur les missions diplomatiques ivoiriennes.

Selon le porte-parole du gouvernement, cette décision a été prise « compte tenu des engagements internationaux » pris par la Côte d’Ivoire en matière de sécurité et compte tenu des enjeux sécuritaires actuels

Une adaptation aux enjeux de la sécurité diplomatique mondiale

La création de ces nouveaux postes est une réponse directe aux évolutions rapides du paysage sécuritaire mondial. Les menaces pesant sur les missions diplomatiques se sont diversifiées, nécessitant une adaptation des dispositifs de protection.

Ces nouveaux attachés de sécurité intérieure auront pour mission de renforcer la surveillance, de prévenir les risques et de garantir la sécurité diplomatique des personnes et des biens au sein des ambassades et consulats.

Cette décision est également perçue comme un signal fort envoyé à la communauté internationale. En renforçant sa présence sécuritaire à l’étranger, la Côte d’Ivoire réaffirme son engagement en faveur de la sécurité diplomatique.