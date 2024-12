Les performances de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire ( BBGCI) durant l’année 2024 ont été récompensées à juste titre. La filiale de Bridge Group West Africa, basée en Côte d’Ivoire, a été sacrée meilleure banque de l’année 2024. Cette distinction a été annoncée à l’occasion de la cérémonie des Bank of the Year Awards, qui s’est déroulée ce mercredi 4 décembre 2024.

Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, meilleure banque de l’année : le fruit d’un travail acharné

La distinction de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire comme meilleure banque de l’année 2024 n’est pas le fruit du hasard. Elle est plutôt le résultat d’un travail de longue haleine réalisé par les hommes et les femmes qui composent cette institution financière. Selon la direction de la meilleure banque de l’année, ce succès est également lié aux ambitions des clients, qui les poussent à innover jour après jour pour répondre à leurs attentes.

« Chez Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, nous croyons fermement que notre succès repose sur une alchimie unique : celle qui est composée de nos talents internes, des hommes et des femmes passionnés et dévoués, ainsi que des ambitions de nos clients, qui, chaque jour, nous incitent à aller plus loin et à être meilleurs », a déclaré la direction.

Cette distinction n’est d’ailleurs pas la première obtenue par Bridge Bank Group Côte d’Ivoire cette année. Lors de l’événement African SME Champions Forum, la BBGCI a également été élue « Meilleure banque des PME« .

Une ascension fulgurante de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire

Le niveau actuel de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire est pleinement mérité au regard de son parcours. La banque a connu un essor considérable entre 2020 et 2023. Sous la direction d’Ehouman Kassi, la structure a enregistré une croissance annuelle de 22 %, faisant passer son bénéfice annuel de 10,82 milliards de FCFA à 19,77 milliards de FCFA. Grâce à cette performance, la BBGCI a intégré le top 10 des banques les plus performantes à l’époque.

En 2024, Bridge Bank Group Côte d’Ivoire a innové et réalisé plusieurs avancées. Parmi celles-ci figure une convention conclue avec la Société financière internationale (IFC) dans le cadre d’un mécanisme de partage des risques de 24,6 milliards de francs CFA (40 millions de dollars). Ce partenariat vise à garantir 50 % du portefeuille de prêts à court terme accordés par la banque aux petites et moyennes entreprises (PME) en Côte d’Ivoire et au Sénégal.

Ce système permettra à la banque d’octroyer environ 2 100 prêts supplémentaires aux PME pour un montant total estimé à 50 milliards de francs CFA d’ici 2028. Dans cet élan, les entreprises dirigées par des femmes bénéficieront de 30 % des fonds prévus, a souligné la banque. Ces innovations et initiatives devraient non seulement accroître la clientèle de Bridge Bank Group Côte d’Ivoire, mais également attirer davantage d’investisseurs.