Dans une vidéo mise en ligne ce samedi 5 octobre 2024, le jeune rappeur ivoirien SK07 a annoncé à ses fans qu’il mettait fin à sa carrière. Il a évoqué plusieurs raisons principales pour justifier sa décision.

Le jeune rappeur SK07 met un terme à sa carrière musicale

Marqué par plusieurs événements récents et déçu par le fonctionnement du showbiz, SK07 a pris la lourde décision d’arrêter la musique. « Principalement parce que j’ai été déçu par le monde du showbiz ivoirien : trop de fausses promesses, de nombreuses occasions manquées, et surtout un manque de soutien de la part des médias et des devanciers », a-t-il expliqué. Toutefois, ce n’est pas la seule raison. Des épreuves personnelles ont également influencé sa décision.

Le rappeur a notamment évoqué le décès de son père, qui était un pilier dans sa vie : « Le décès de mon père, qui était un grand soutien pour moi. Tout ceci me pousse à arrêter la musique », a-t-il confié.

Dans son message, SK07 a tenu à remercier ses fans et tous ceux qui l’ont soutenu au cours de sa carrière. « Merci pour tout ce que nous avons partagé ensemble. Merci pour votre soutien », a-t-il conclu avec émotion.

Connu à l’état civil sous le nom de Traoré Chris Aboubacar Hanta, SK07 s’était fait remarquer grâce à son titre « C’est bizarre », qui compte actuellement plus de 2 millions de vues sur YouTube. Rapidement adopté par le public, il a connu un succès fulgurant.