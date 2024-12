Mauvaise nouvelle pour les Béninois dans la matinée de ce mardi 24 décembre 2024. L’ancien minitre de l’enseignement supérieur et professeur Kemoko Osseni Bagnan est passé de vie à trépas.

Une perte pour le Bénin : Kemoko Osseni Bagnan, ancien recteur et chirurgien, n’est plus

Le professeur Kemoko Osseni Bagnan s’est éteint ce lundi 23 décembre 2024. Médecin de renom et ancien recteur de l’Université d’Abomey-Calavi, il est décédé à l’âge de 70 ans des suites d’une courte maladie, selon le journal Le Potentiel. Expert en chirurgie et fervent défenseur du progrès académique, le professeur Bagnan a également marqué l’histoire en tant que ministre de l’Enseignement supérieur, où il a laissé une empreinte indélébile dans les domaines de la santé et de l’éducation au Bénin.

Ses obsèques auront lieu ce mardi 24 décembre 2024 à Godomey.