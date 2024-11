En Côte d’Ivoire, un drame s’est produit jeudi dernier à Dabou. Un camion-poubelle a percuté mortellement un commerçant, semant la consternation parmi les habitants.

Selon les informations, l’accident s’est produit aux environs de 13 heures, près du centre de prière de l’abbé Barthélémy de la localité de Dabou en Côte d’Ivoire. Le véhicule, de marque Renault, venait de terminer une vidange et était en route vers la décharge lorsqu’il a soudainement dévié de sa trajectoire pour se diriger vers une zone commerçante très fréquentée.

Le conducteur, pour une raison encore indéterminée, a perdu le contrôle de son engin. Malgré les cris d’alerte des passants, il a percuté violemment plusieurs étals avant de heurter de plein fouet le commerçant. La victime, dont l’identité n’a pas encore été révélée, a rendu l’âme sur le coup.

Alertés, les sapeurs-pompiers et la police sont rapidement intervenus sur les lieux pour secourir les blessés et sécuriser la zone. Une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet accident. Les premières hypothèses évoquent une défaillance mécanique ou une erreur humaine.

Ce drame a suscité une vive émotion à Dabou. Les autorités locales appellent les conducteurs à la prudence et rappellent l’importance du respect du code de la route, surtout en cette période de fin d’année en Côte d’Ivoire.