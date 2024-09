En Côte d’Ivoire, un chauffeur de car a été condamné à un an de prison ferme pour avoir mis en danger la vie de ses passagers en conduisant tout en utilisant son téléphone portable. Cette décision sans précédent des autorités vise à lutter contre l’incivisme routier.



Côte d’Ivoire : la justice frappe fort contre un conducteur distrait



D’après les informations rapportées par la police, les faits se sont produits lors d’un voyage régulier, lorsque le conducteur, distrait par son smartphone, a commencé à envoyer des messages et à passer des appels téléphoniques tout en manœuvrant le véhicule. Un passager, alerté par ce comportement dangereux, a filmé la scène et informé les autorités routières.



Suite à cette dénonciation, le ministère des Transports a ordonné une enquête et la Direction Générale des Transports Terrestres et de la Circulation (DGTTC) a procédé à l’audition du chauffeur. Après avoir reconnu les faits, ce dernier s’est vu retirer son permis de conduire et a été condamné par la justice pour mise en danger d’autrui. Par ailleurs, il faut noter que cette condamnation représente un signal envoyé aux conducteurs qui prennent à la légère les règles de sécurité routière.