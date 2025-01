En Côte d’Ivoire, un violent incendie s’est déclaré tôt dans la matinée du jeudi 23 janvier au grand marché de Gagnoa, détruisant plusieurs ateliers de menuiserie. Alertés à 5h03, les pompiers civils du Gôh sont rapidement intervenus pour maîtriser les flammes.

Incendie dévastateur au grand marché de Gagnoa en Côte d’Ivoire, de nombreux dégâts

Selon les information de l’Office national de la protection civile (ONPC), le feu, d’origine indéterminée, a pris naissance dans un atelier de menuiserie avant de se propager rapidement aux bâtiments voisins. Les flammes ont ravagé trois quincailleries et dix-sept menuiseries, causant d’importants dégâts matériels dans ce marché de Côte d’Ivoire.

Alertées, les équipes de secours ont déployé trois lances à eau pour circonscrire l’incendie et empêcher sa propagation. Grâce à leur intervention rapide et efficace, le feu a été maîtrisé, évitant ainsi un bilan plus lourd. Aucune victime n’est à déplorer.

Les causes de l’incendie restent à déterminer. Et une enquête a été ouverte pour déterminer les causes exactes de cet incendie. Les experts devront examiner les lieux pour tenter d’identifier l’origine du sinistre.

Cet événement tragique rappelle la nécessité de respecter les règles de sécurité incendie. Les autorités ont profité de l’occasion pour sensibiliser les commerçants et les artisans sur l’importance de vérifier régulièrement leurs installations électriques et d’adopter les bons gestes pour prévenir tout risque d’incendie.