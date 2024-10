Face à l’augmentation alarmante des accidents de la route au Sénégal, le chef de l’État Bassirou Diomaye Faye a appelé à une prise de conscience collective lors de l’ouverture des États généraux des transports publics, organisés par le ministère des Infrastructures et des Transports.

Diomaye Faye sonne l’alarme face à la recrudescence des accidents au Sénégal

Selon le président de la république Bassirou Diomaye Faye, les comportements inadéquats des conducteurs et le non-respect des règles de sécurité sont les principales causes de ces drames. « Ces accidents sont souvent le résultat de comportements humains inadéquats et de manquements à des règles de sécurité élémentaires », a-t-il souligné.

Pour remédier à cette situation, le président a annoncé la mise en place d’un plan d’urgence qui inclura notamment :

Le renforcement des contrôles routiers: une présence accrue des forces de l’ordre sur les routes permettra de verbaliser les infractions et de sensibiliser les conducteurs.

La formation continue des conducteurs: des programmes de formation seront mis en place pour améliorer les compétences des conducteurs et les sensibiliser aux risques de la route.

L’amélioration de l’infrastructure routière: des investissements seront réalisés pour réparer les routes dégradées et améliorer la signalisation.

La sensibilisation de la population: des campagnes de communication seront lancées pour informer le grand public sur les dangers de la route et les comportements à adopter.

« Il est impératif que chacun, en particulier les acteurs socioprofessionnels du transport public routier, s’engage dans une introspection sincère et une prise de conscience de ses responsabilités », a insisté le premier citoyen du Sénégal soucieux du bien-être de ses concitoyens.

Les États généraux des transports offrent une opportunité unique de réfléchir aux moyens d’améliorer la sécurité routière au Sénégal. Les participants sont appelés à proposer des solutions innovantes et à travailler ensemble pour faire de nos routes des espaces plus sûrs.