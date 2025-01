La Côte d’Ivoire franchit une nouvelle étape dans sa politique environnementale. Le gouvernement a adopté un nouveau Code de l’environnement, un texte ambitieux qui vise à protéger durablement les ressources naturelles et à garantir un cadre de vie sain aux générations futures. Fruit de longues consultations avec les acteurs locaux et les partenaires internationaux, cette loi marque un tournant décisif dans la gestion de l’environnement en Côte d’Ivoire.

Côte d’Ivoire : un cadre juridique renforcé pour une meilleure protection de l’environnement

Ce nouveau code s’inscrit dans une démarche globale de développement durable. Il vise à préserver la biodiversité, à équilibrer les écosystèmes dans différents secteurs économiques (agriculture, pêche, tourisme, etc.) et à assurer une gestion rationnelle des ressources naturelles. Le texte réglemente également l’utilisation des ressources génétiques et l’accès aux biotechnologies, tout en valorisant les services rendus par la nature.

Le nouveau code ne se limite pas à des dispositions réglementaires. Il encourage une véritable participation de tous les acteurs de la société : collectivités locales, entreprises, organisations de la société civile et citoyens. Chacun est appelé à jouer un rôle actif dans la protection et la gestion de l’environnement.

La lutte contre le changement climatique, la restauration des milieux dégradés et la promotion de l’éducation environnementale sont au cœur des préoccupations de ce texte. Le code prévoit également des mesures pour prévenir et réduire la pollution, qu’elle soit issue de l’industrie, de l’agriculture ou des activités domestiques.

Il est important de noter que certaines activités, comme les opérations militaires, ne sont pas directement soumises à ce code. Cependant, elles doivent respecter les principes généraux de protection de l’environnement. Le champ d’application du code est très large et couvre toutes les formes de pollution, qu’elles soient d’origine naturelle ou humaine.

Avec ce nouveau code, la Côte d’Ivoire s’engage sur la voie d’un développement durable et respectueux de l’environnement. Il reste maintenant à mettre en œuvre les dispositions de ce texte et à sensibiliser l’ensemble de la population à l’importance de protéger notre planète.