Yango Côte d’Ivoire innove. La filiale du groupe technologique mondial Yango Group a lancé un joyau sur le marché de la technologie. Dénommé Achat & Vente, c’est une nouvelle marketplace numérique intégrée à son application SuperApp Yango.

Que retenir d’Achat & Vente de Yango Côte d’Ivoire ?

Achat & Vente de Yango Côte d’Ivoire est un service destiné à tout le monde, notamment aux acheteurs et vendeurs locaux, entreprises ou particuliers. Ces derniers pourront, dans un climat de sécurité et de confiance, effectuer des ventes et des achats. C’est une solution rapide, sûre et pratique qui permet aux utilisateurs de promouvoir leurs produits en toute sérénité. Elle favorise le rapprochement de la clientèle en permettant aux entreprises de trouver des acheteurs potentiels dans leur région.

La plateforme permet aux utilisateurs de publier directement des annonces, sans intermédiaire. Elle offre également la possibilité de communiquer via des messages privés dans l’application pour organiser leurs transactions et les finaliser. Ces transactions sont facilitées grâce à un paiement sécurisé et une livraison fiable, assurée par des partenaires de Yango Delivery.

Objectif de Yango Côte d’Ivoire dans la création de la plateforme Achat & Vente

En créant la plateforme Achat & Vente, Yango Côte d’Ivoire vise à favoriser un écosystème numérique plus sûr. L’objectif principal est de dynamiser le commerce local, contribuant ainsi à la croissance économique du pays.

« Le service Achat & Vente change la donne pour l’économie numérique d’Abidjan. En proposant une solution simple et sécurisée pour connecter acheteurs et vendeurs, nous soutenons le développement des particuliers et des entreprises tout en stimulant le commerce local », a déclaré Kadotien Soro, Directeur Général de Yango en Côte d’Ivoire.

Selon les informations disponibles, le service Achat & Vente a connu un succès notable depuis sa phase de test initiale. Plusieurs ventes, notamment de téléphones, d’articles de mode et d’accessoires, ont été enregistrées. Le service est désormais accessible à tous les utilisateurs de la SuperApp Yango à Abidjan.