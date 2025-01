Dans le cadre du projet d’appui au programme social du gouvernement, Côte d’Ivoire PME a organisé une formation intensive sur l’entrepreneuriat à l’intention des jeunes des départements d’Assuefry et Transua. Cette initiative vise à doter les futurs entrepreneurs des outils nécessaires pour lancer leurs projets et contribuer au développement économique local.

L’entrepreneuriat, clé du développement économique en Côte d’Ivoire

Les sessions de formation, qui se sont déroulées du 20 au 28 janvier 2025, ont connu un succès retentissant. Les jeunes, motivés et enthousiastes, ont manifesté un vif intérêt pour les thèmes abordés, tels que l’élaboration d’un business plan et la compréhension de l’écosystème entrepreneurial.

« Soyez assidus au travail. Grâce au Président Alassane Ouattara, vous avez l’opportunité de bénéficier du financement pour vos projets. Suivez bien la formation pour devenir de bons entrepreneurs. Vous allez révolutionner le commerce, l’agriculture à Assuefry et à Transua », a encouragé Yoboua Kouabenan Ceverin, président du conseil d’administration de Côte d’Ivoire PME et maire d’Assuefry.

Les formateurs ont mis l’accent sur l’importance d’une bonne préparation pour mener à bien un projet entrepreneurial. Ils ont également présenté les différentes étapes de la création d’une entreprise et les ressources disponibles pour accompagner les jeunes entrepreneurs dans leur démarche.

« Dans le souci de préparer votre avenir, plusieurs structures étatiques vous encadrent régulièrement. Prenez cette formation au sérieux, car elle fera de vous des responsables de demain. L’État compte sur vous », a souligné Guehi Adolphe, secrétaire général de la préfecture de Transua.

À l’issue de la formation, les participants ont soumis une centaine de projets, témoignant ainsi de leur créativité et de leur ambition. Ces projets couvrent divers domaines, tels que l’agriculture, le commerce et les services.

Cette initiative de Côte d’Ivoire PME s’inscrit dans une dynamique de soutien à la jeunesse et à l’entrepreneuriat en Côte d’Ivoire. En dotant les jeunes des compétences nécessaires pour créer leurs propres entreprises, le gouvernement contribue à la diversification de l’économie et à la création d’emplois.

Les jeunes d’Assuefry et Transua ont désormais les clés en main pour concrétiser leurs projets et devenir les acteurs du développement de leur région. Grâce à cette formation, ils sont mieux préparés à relever les défis de l’entrepreneuriat et à contribuer à la prospérité de leur pays.