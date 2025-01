La Côte d’Ivoire se positionne comme une destination touristique de choix grâce à un partenariat innovant avec Visa. Dans le but de moderniser son secteur touristique et d’attirer davantage de visiteurs internationaux, la Côte d’Ivoire a signé un accord historique avec le géant des paiements numériques Visa. Ce partenariat ambitieux vise à digitaliser l’ensemble de l’écosystème touristique ivoirien, facilitant ainsi les transactions et améliorant l’expérience des voyageurs.

Une collaboration fructueuse pour un tourisme plus inclusif en Côte d’Ivoire

Grâce à cette collaboration, les Ivoiriens auront un accès plus facile aux services financiers, favorisant ainsi l’inclusion financière. Les touristes, quant à eux, pourront profiter de paiements sécurisés et pratiques, tout en découvrant les richesses du pays.

« Visa est fière de s’associer au Ministère du Tourisme et des Loisirs de la Côte d’Ivoire pour conduire la transformation numérique du secteur du tourisme. Notre engagement en faveur de l’inclusion financière et de l’innovation numérique ne se contentera pas d’améliorer l’expérience des touristes, mais contribuera également à la croissance économique et au bien-être social de la population ivoirienne », a déclaré Ismahill Diaby, Vice-président, Directeur Général de l’Afrique de l’Ouest et Centrale.

Des solutions concrètes pour un impact réel

Pour concrétiser cet objectif, Visa et le ministère ivoirien du Tourisme ont mis en place plusieurs initiatives :

une application mobile dédiée au tourisme :

cette application permet aux voyageurs de réserver des activités, de trouver des hébergements et de payer leurs achats en toute sécurité. la carte Visa Sublime Côte d'Ivoire :

cette carte bancaire innovante offre de nombreux avantages aux touristes, tels que des réductions sur les prestations touristiques et un accès privilégié à certains sites. des partenariats avec les acteurs locaux : visa a noué des partenariats avec la Banque Nationale d’Investissement (BNI) et la Fédération Ivoirienne de Football (FIF) pour offrir des services de paiement adaptés aux besoins des fans et des professionnels du sport.

Un avenir prometteur pour le tourisme ivoirien

En digitalisant son secteur touristique, la Côte d’Ivoire vise à atteindre un objectif ambitieux : attirer 5 millions de touristes internationaux d’ici 2025.

« Cette collaboration avec Visa marque un tournant dans nos efforts pour promouvoir la Côte d’Ivoire en tant que destination touristique de premier plan. En tirant parti des services financiers numériques et des solutions de paiement innovantes, nous sommes convaincus que nous pourrons attirer davantage de touristes internationaux et leur offrir une expérience fluide et enrichissante », a souligné Siandou Fofana, Ministre du Tourisme et des Loisirs.

Ce partenariat entre Visa et la Côte d’Ivoire est un exemple concret de la manière dont la technologie peut contribuer au développement économique et social d’un pays. En facilitant les transactions et en améliorant l’expérience des voyageurs, cette initiative promet de faire de la Côte d’Ivoire une destination touristique incontournable.