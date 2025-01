Le ministre Adama Kamara ambitionne de couvrir 24 millions d’Ivoiriens avec la Couverture Maladie Universelle (CMU) d’ici fin 2025. Cette annonce a été faite lors de la présentation de ses vœux à ses collaborateurs, révélant ainsi une ambition accrue pour l’accès aux soins de santé pour tous en Côte d’Ivoire.

24 millions d’Ivoiriens visés par la CMU en 2025

Le gouvernement ivoirien souhaite intensifier ses efforts pour étendre la protection sociale à l’ensemble de la population. En effet, le ministre de l’Emploi et de la Protection sociale, Me Adama Kamara, a fixé un objectif ambitieux : atteindre 24 millions d’enrôlés à la CMU d’ici août 2025.

« Pour 2025, notre ambition est d’atteindre 24 millions d’enrôlés d’ici le mois d’août 2025 », a-t-il déclaré.

Au-delà de la CMU, le ministère compte également intensifier ses actions en faveur de l’emploi, notamment pour les personnes vulnérables. Le démarrage du Fonds d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (FIPPH) est une priorité.

« Le démarrage effectif des activités du Fonds d’insertion professionnelle des personnes en situation de handicap (FIPPH) serait une priorité », a souligné le ministre.

Le monde du travail ne sera pas en reste. Le ministre Adama Kamara a annoncé la création d’un organe de dialogue social dédié à la sécurité et à la santé au travail. Par ailleurs, la lutte contre le travail des enfants sera renforcée.

Les travailleurs indépendants ne sont pas oubliés. Le ministre a fixé un objectif de couverture de 80% de cette population avec le Régime social des travailleurs indépendants (RSTI) d’ici fin 2025.

« En ce qui concerne l’enrôlement au RSTI, Me Kamara a fixé un objectif de couvrir 80% de la population d’ici la fin décembre 2025 », a-t-il indiqué.

Le gouvernement compte également élargir le panier de prestations sociales en instaurant la branche des risques professionnels et de l’assurance chômage. De plus, la construction de centres sociaux et l’opérationnalisation du Fonds de garantie des mutuelles sociales de Côte d’Ivoire (FOMUS-CI) sont prévues d’ici avril 2025.

Ces annonces témoignent de la volonté du gouvernement ivoirien de renforcer la protection sociale de ses citoyens et d’améliorer leurs conditions de vie.