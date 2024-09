Alors que l’automne s’installe, le Covid-19 continue de circuler de manière active en France. Malgré une campagne de vaccination prévue pour le 15 octobre, les autorités sanitaires appellent à la vigilance. En effet, le dernier rapport de Santé publique France indique une augmentation des cas, notamment chez les moins de 65 ans, bien que ces chiffres restent inférieurs à ceux des deux dernières années à la même période.

Covid-19 : La France face à une circulation active du virus cet automne

Depuis juin 2024, les indicateurs de la circulation du virus sont en hausse, notamment en milieu urbain. Cependant, cette augmentation n’a, pour l’instant, qu’un faible impact sur le système hospitalier. Le SARS-CoV-2 continue de se propager dans la population générale, mais sans provoquer de surcharges hospitalières comparables aux vagues précédentes. Cela peut s’expliquer par l’immunité accrue de la population, due à une combinaison de vaccinations et d’infections antérieures.

La surveillance des eaux usées et les données des réseaux Sentinelles confirment cette circulation persistante. Le professeur Antoine Flahault, directeur de l’Institut de santé globale, souligne dans Ouest-France, qu’il est crucial de ne pas baisser la garde, notamment avec l’arrivée de nouveaux variants. Ces derniers pourraient potentiellement échapper en partie à l’immunité acquise, rendant la vaccination encore plus nécessaire pour protéger les populations les plus vulnérables.

Face à cette situation, les autorités recommandent de renforcer les gestes barrières, surtout dans les lieux clos et les transports publics, pour limiter la propagation. Le port du masque, bien que non obligatoire, reste conseillé dans les situations de forte promiscuité.

La double campagne de vaccination contre la grippe et le Covid-19, qui débutera mi-octobre, devrait permettre de limiter l’impact d’une possible recrudescence épidémique. Les personnes à risque et les soignants sont particulièrement encouragés à se faire vacciner pour éviter une surcharge du système de santé.

En somme, si une nouvelle vague d’ampleur semble peu probable, la circulation active du Covid-19 reste une réalité en France. Il est donc essentiel de rester vigilant et de suivre les recommandations sanitaires pour protéger la population et éviter une nouvelle crise.