Jean-Louis Billon a annoncé officiellement sa candidature pour la prochaine élection présidentielle en Côte d’Ivoire. Avant cette déclaration solennelle devant ses partisans, il laissait déjà entrevoir ses intentions. Dans une interview accordée à Mondafrique, ce rival de Tidjane Thiam au sein du PDCI-RDA a critiqué l’importance que certains présidentiables accordent au « carnet d’adresses », un argument souvent mis en avant dans la course à la présidence ivoirienne.

« J’ai aussi un carnet d’adresses fourni et des relations », affirme Jean-Louis Billon

Nombreux sont ceux qui ont interprété cette déclaration de Billon comme une réponse implicite aux partisans de Tidjane Thiam, qui soulignent régulièrement les connexions internationales de leur candidat, le présentant comme un homme influent dans les cercles de pouvoir à l’échelle mondiale. Pour Jean-Louis Billon, chaque candidat doit offrir bien plus qu’un réseau de contacts pour convaincre les Ivoiriens de sa capacité à diriger le pays. Il estime qu’avoir un carnet d’adresses n’est pas un atout particulier pour prétendre à la gestion de la Côte d’Ivoire.

Répondant aux critiques de ceux qui le considèrent comme limité à la scène abidjanaise, Billon a répliqué qu’il possède lui aussi un « carnet d’adresses fourni » avec des contacts en Asie, en Europe et en Amérique. Cependant, il insiste : « Ce n’est pas le carnet d’adresses qui gère la Côte d’Ivoire » . Il souligne que, si un réseau de contacts est utile pour une entreprise, la gouvernance d’un pays doit être menée par les nationaux et au bénéfice des citoyens.

Vers un duel intense entre Billon et Thiam au sein du PDCI-RDA

Le PDCI-RDA se dirige vers une compétition féroce entre Jean-Louis Billon et Tidjane Thiam, les deux figures étant de plus en plus perçues comme des challengers de poids. Ce duel s’annonce d’autant plus intense que chaque candidat commence à affirmer ses arguments et ses positions, en vue de rallier la base militante du parti.