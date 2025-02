Superstar des Afrobeats, Davido a officiellement annoncé la sortie de son cinquième album studio, intitulé « 5IVE ». La sortie est prévue pour le 14 mars 2025.

Après Timeless, Davido dévoile 5ive et promet un album inoubliable

L’annonce a été faite samedi via un lien de pré-enregistrement partagé sur ses réseaux sociaux, accompagné du message : « 5IVE sortira le 14 mars. », lit-on. Ce nouvel opus marque une étape clé dans la carrière de Davido, succédant aux succès de « A Better Time » (2020) et « Timeless » (2023). L’attente a été renforcée par la sortie en 2024 de deux singles phares de l’album : « Awuke » , en featuring avec YG Marley ; « Funds », qui reprend un échantillon du classique « Vuli Ndlela » (1997) de Brenda Fassie, fusionnant ainsi rythmes africains traditionnels et sonorités modernes de l’Afrobeats.

En décembre dernier, Davido a partagé son enthousiasme pour « 5IVE », qu’il décrit comme une œuvre personnelle et profonde : « Mon peuple, le voyage continue en 2025 avec mon nouvel album 5IVE. Il vient directement du cœur – mon histoire, ma vérité et ma croissance. »