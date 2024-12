L’année 2025 n’a pas encore ouvert ses portes et déjà, de grands événements attendent les amoureux de la bonne musique. Les fans de musique peuvent en effet se réjouir. 50 Cent, Davido et Mary J. Blige uniront leurs talents pour un spectacle unique prévu le 3 juillet 2025 au Tottenham Hotspur Stadium de Londres. Cette performance exceptionnelle rassemblera trois légendes issues du hip-hop, des Afrobeats et du R&B pour un concert qui s’annonce mémorable.

Un retour en force pour 50 Cent

Pour 50 Cent, ce concert marque une étape importante, plus de 10 ans après la sortie de son dernier album studio, Animal Ambition (2014). Depuis, il a collaboré avec G-Unit sur The Complete G-Unit en 2019. Ce n’est pas son seul grand événement de l’année : l’artiste se produira également au festival TRNSMT à Glasgow durant l’été.

Mary J. Blige, entre gratitude et consécration

De son côté, Mary J. Blige, icône du R&B, vient de sortir son dernier album Gratitude via son propre label Beautiful Life Productions en novembre 2024. Ce concert londonien s’inscrit dans la continuité de sa tournée nord-américaine, qui s’est déroulée entre janvier et avril 2024. En prime, elle a été récemment intronisée au Rock & Roll Hall of Fame, aux côtés de grandes figures comme Cher, A Tribe Called Quest et Kool & The Gang.

London/UK Family! Excited to be bringing the fire this July with 50 Cent and Davido in London! Sign up now! Presale kicks off this Thursday: https://t.co/CI5Q4Hov1c pic.twitter.com/eZB5oyyvBU — Mary J. Blige (@maryjblige) December 17, 2024

Davido, l’étoile montante des Afrobeats

Enfin, le show marquera une nouvelle étape dans la carrière de Davido, superstar des Afrobeats. Son prochain album 5ive, prévu pour début 2025, est très attendu après le succès de Timeless sorti en 2023. Sa collaboration avec Musa Keys, Unavailable, avait d’ailleurs été sélectionnée parmi les chansons préférées de Barack Obama en 2023, aux côtés de morceaux de Beyoncé et Stormzy.

Informations pratiques

Les billets pour cet événement exceptionnel seront mis en vente ce vendredi 20 décembre à 10h GMT. Assurez-vous de ne pas manquer cette occasion unique d’assister à un show qui promet d’éblouir le public londonien.

Anecdotes récentes sur les artistes

Davido, quant à lui, reste une figure incontournable des Afrobeats, avec des collaborations internationales et des succès critiques. 50 Cent a récemment fait parler de lui en refusant une offre de 3 millions de dollars pour se produire lors d’un rassemblement électoral de Donald Trump à New York. Il a également remporté le prix Hustler of the Year aux BET Hip-Hop Awards 2024, battant des artistes comme Cardi B, A$AP Rocky et Kendrick Lamar. Mary J. Blige continue de consolider son héritage en étant intronisée au Rock & Roll Hall of Fame.