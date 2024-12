Davido, a récemment fait l’éloge de sa femme, Chioma. C’était lors d’une interview sur le podcast The Morning Hustle, diffusée mardi dernier. L’artiste qu’on ne présente plus a partagé des détails intimes sur sa vie personnelle et sa relation avec Chioma, révélant l’importance de leur union dans son parcours.

Davido révèle pourquoi Chioma est la femme de sa vie

Au cours de l’interview, Davido a décrit Chioma comme une partenaire calme, gentille et incroyablement solidaire, malgré la pression constante d’être sous les projecteurs. « C’est une femme calme et gentille. Quand on a une femme comme elle, on ne veut pas tout gâcher », a déclaré le chanteur. Revenant sur leur mariage, Davido l’a qualifié de « jour le plus heureux de sa vie ». Il a confié s’être senti détendu et heureux, même en présence d’invités inattendus. « Ma femme était plus sur ses gardes. Moi, je me détendais. C’était le jour le plus heureux de ma vie. J’ai même pu voir mon ennemi et lui faire un câlin ce jour-là », a-t-il expliqué.

Par la suite, on a demandé à Davido pourquoi il a choisi d’épouser Chioma. La star a répondu : « Elle est ma petite amie depuis 12 ou 13 ans. C’était la seule que j’aurais pu choisir. » Le chanteur a également souligné que leur lien d’amitié était la base de leur relation : « C’est mon amie. Si ce n’est pas elle, je ne me marie pas », a-t-il affirmé.

Enfin, concernant sa dulcinée, Davido a tenu à rappeler le rôle essentiel de Chioma à ses débuts. Elle était présente lorsque ses revenus étaient bien inférieurs à ce qu’ils sont aujourd’hui. « Elle était avec moi quand je gagnais environ 2 000 dollars par spectacle. Maintenant, je gagne environ 600 000 dollars, et dans les bons jours, un million », a-t-il révélé.