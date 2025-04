Davido, s’est récemment exprimé sur l’état actuel de ses relations avec Wizkid et Burna Boy, ses collègues dans l’industrie de l’Afrobeats.

C’est plus grand que nous » : Davido met fin à la rivalité des Big Three

Lors d’un entretien sur The Breakfast Club, Davido a révélé qu’il n’entretient plus de relation personnelle avec Wizkid et Burna Boy, contrairement à ce qui fut le cas par le passé. Il a également abordé l’évolution de la scène musicale africaine et le débat autour des fameux « Big Three ». « Je n’ai pas de relation personnelle avec eux aujourd’hui. Si, à un moment donné… Mais désormais, le débat dépasse les « Big Three ». Il y a Rema, Ayra Starr et d’autres artistes. Aujourd’hui, je pense que nous comprenons tous les trois que c’est plus grand que nous. », a confié la star.

Davido a ainsi reconnu que l’Afrobeats est en pleine mutation, avec une nouvelle génération d’artistes nigérians qui conquiert la scène internationale, à l’image de Rema, Ayra Starr, Tems ou Fireboy DML.

Par ailleurs, il est revenu sur sa récente querelle avec Tiwa Savage, affirmant qu’elle restera toujours importante pour lui : « Tiwa Savage est ma sœur pour la vie. Je l’aime, elle et son enfant. Nous sommes une famille. Ce qu’il s’est passé entre nous, c’est comme une dispute entre frère et sœur. Je ne permettrai jamais qu’il lui arrive quoi que ce soit. »