Le marché mondial du cacao est influencé par plusieurs facteurs, notamment l’offre, la demande et les stocks. Des facteurs auxquels s’ajoute l’impact de la situation géopolitique internationale.

Cacao : l’impact de la géopolitique

Le cacao a reçu un coup en raison de l’influence géopolitique. Ainsi, bien que la récolte intermédiaire ait débuté en Côte d’Ivoire, les prix ont atteint, il y a quelques jours, leur plus bas niveau depuis cinq mois. Ceci, avec des cotations de 5 779 livres à Londres et 7 775 $ à New York. Une baisse des prix qui est principalement due à l’incertitude sur les marchés. Des incertitudes liées aux nouvelles politiques tarifaires des États-Unis, notamment l’augmentation des droits de douane sur les exportations, en particulier celles provenant de Chine.

Par ailleurs, la décision d’augmenter les droits douaniers pourrait engendrer des guerres commerciales. Un phénomène redouté par les investisseurs, qui redoutent une divergence commerciale entre les États-Unis et la Chine. Outre cela, il existe les taxes élevées sur les exportations de cacao vers des zones comme l’Union européenne et la Malaisie, amplifiant les tensions sur les prix. Cette situation survient alors que les prix mondiaux ont déjà baissé de près de 30 % depuis le début de l’année. Avec une demande mondiale qui devrait également chuter, certains chocolatiers risquent de répercuter cette hausse sur les prix de détail.