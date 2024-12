Tobi Adegboyega, pasteur nigérian basé au Royaume-Uni, a récemment confié que le célèbre chanteur Davido peut être considéré comme un artiste de gospel. Lors de son passage dans le podcast Off The Record, il a expliqué que l’Évangile signifie « bonne nouvelle » et que Davido, à travers sa musique, propage de bonnes nouvelles.

Tobi Adegboyega : Pourquoi Davido est un artiste de gospel selon le célèbre pasteur

Tobi Adegboyega a détaillé sa position en ces termes : « L’Évangile signifie une bonne nouvelle. Tout le monde là-bas est un artiste de l’Évangile. Davido est un artiste de l’Évangile. Avez-vous entendu : Parce que je suis fort ? » Le pasteur a également partagé des anecdotes personnelles sur son lien avec Davido : « À une époque, j’avais des amis qui étaient là pour moi dans les bons comme dans les mauvais moments. Davido m’a dit : Je veux juste être là et jouer pendant une heure. Ce sont mes amis. Je ne les ai jamais payés. Ils m’aiment, et je leur donnerai une tribune. »

Davido, un chanteur de gospel ? Les révélations du pasteur Tobi Adegboyega 3

Abordant les critiques qu’il reçoit de certains artistes gospel, Adegboyega a ajouté : « Si les artistes gospel ne sont pas mes amis et préfèrent me critiquer en demandant : Est-ce une église ?, que dois-je faire ? Les traîner avec une corde ? Mes amis, comme Zlatan, sont là pour moi. Zlatan est comme un fils pour moi. Ses enfants sont mes enfants, et ses parents étaient chez moi. »