Les forces armées du Mali (FAMa) ont porté un coup dur aux groupes armés terroristes (GAT) dans la région de Mopti. Au cours d’une opération aérienne menée vendredi dernier dans les zones de Bandiagara et Koro, une douzaine de terroristes ont été neutralisés et six motos détruites. Ces derniers avaient précédemment mené des attaques contre des civils dans les villages de Banguel Toupé et d’Iriguli, semant la terreur parmi les populations.

Le Mali face au défi terroriste

Poursuivis par les FAMa, les assaillants ont été pris en embuscade. Cette action s’inscrit dans le cadre d’une offensive générale contre les GAT qui sévissent dans la région. Parallèlement, les forces de sécurité ont intercepté trois tricycles chargés de carburant, destinés à ravitailler les terroristes, montrant ainsi leur détermination à couper leurs lignes d’approvisionnement.

Ces succès des forces armées maliennes interviennent dans un contexte marqué par une recrudescence des attaques terroristes dans le centre du pays . Les populations civiles sont régulièrement prises pour cible, forçant de nombreuses personnes à fuir leurs foyers.

Malgré ces succès, le défi sécuritaire reste immense au Mali. Les groupes armés terroristes, profitant de la porosité des frontières et du terrain accidenté, continuent de mener des actions de déstabilisation. Les autorités maliennes, soutenues par la communauté internationale, sont déterminées à mettre fin à cette violence et à rétablir la paix et la sécurité dans le pays.