C’est ce qu’on appelle, « faire d’une pierre, deux coups » ! Les hymnes nationaux Burkinabé et Centrafricain, ont retenti ce 19 décembre sur le tarmac de l’aéroport International de Ouagadougou au Burkina-Faso. Dans l’après-midi, Faustin-Archange Touadéra a déposé ses valises dans la ville. Au bas de l’échelle de coupée, le President Centrafricain a été accueilli par Ibrahim Traoré, le President du Burkina-Faso.

D’après la communication de la Présidence Centrafricaine, le voyage de Faustin-Archange Touadéra à Ouagadougou, est lié à des raisons académiques. Il est arrivé dans ce pays explique le Palais de la Renaissance, en vue « de présider le jury de deux thèses en mathématiques appliquées ».

Les deux Impétrants, Some Windjiré et Kaboré Germain, ont respectivement travaillé sur les thèmes, « la modélisation mathématique du paludisme, de la dengue et du COVID-19 » et, « la résolution des équations fractionnaires par la méthode SBA », a indiqué la communication de la Présidence Centrafricaine.

Et sans surprise, les questions politiques et sécuritaires, ont été abordées par Faustin-Archange Touadéra et Ibrahim Traoré au cours de ce que, la Présidence Centrafricaine appelle, « un tête-à-tête amical » entre les deux personnalités. Les deux Chefs d’Etats explique encore cette communication, « ont échangé sur la nécessité de renforcer les relations bilatérales » qui devraient selon le Palais Présidentiel Centrafricain, « se matérialiser par plusieurs actions afin de relever les défis en commun » entre les deux peuples.

La Centrafrique et le Burkina-Faso explique la communication, « entretiennent des relations de coopération cordiale ». Et pour preuve explique la Présidence Centrafricaine, « ce pays contribue à la formation des cadres Centrafricains » notamment précise la communication, « ceux de la Douane ».

A propos de ces deux thèses de doctorat au Burkina-Faso, il faut savoir que Faustin-Archange Touadéra, est Professeur des Universités en Mathématiques et il est, titulaire deux Doctorats obtenus en France et au Cameroun. Depuis 1999, il est membre du Comité inter-États pour la standardisation des programmes de mathématiques dans les pays de langue française et l’océan Indien (CIEHPM).