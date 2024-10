Les 1200 kilomètres de frontières qui séparent la Centrafrique et le Tchad, vont être scrutés à la loupe. L’information est relayée ce 28 octobre 2024 par Maxime Balalou, lors d’une conférence de presse à Bangui.

Le Ministre de la communication explique, que le succès des travaux de la 15e session de la commission mixte Centrafrique-Tchad, « réside dans la signature de 13 accords bilatéraux » à Bangui en Centrafrique. Ces accords, sont destinés à « insuffler une nouvelle dynamique dans le cadre des relations bilatérales et fraternelles » entre les deux pays, a expliqué Maxime Balalou.

Sur le plan sécuritaire, un dispositif de force conjointe est proposé, pour « travailler le long de la frontière pour garantir la sécurité », a expliqué Maxime Balalou. Il s’agit d’un élément clé explique-t-il, pour « renforcer les liens de fraternité et de coopération » entre la Centrafrique et le Tchad.

Les accords vont ainsi ouvrir, « la voie à un partenariat plus renforcé » et permettront, a expliqué Maxime Balalou, « à gérer le flux migratoire, de gérer le commerce transfrontalier et la coopération militaire » entre les deux pays.

Maxime Balalou, se félicite de la réussite de cette 15e session à Bangui. Il estime que les discussions de Bangui, ont enrichi « les discussions qui sont engagés » entre les deux pays ». Ces discussions ont aussi, marqué « une étape significative dans la consolidation des relations diplomatiques… » entre la Centrafrique et le Tchad.

Maxime Balalou explique aussi, que cet accord de coopération militaire, va rassurer les peuples Centrafricain et Tchadien. Il va permettre de démentir, « les velléités » qui tendent à faire croire, que la Centrafrique et le Tchad sont « en conflit permanent », a indiqué le Ministre de la communication. « Nous travaillons en étroite relation et, nous osons espérer qu’avec les 13 accords signés, nous allons garantir de plus en plus la paix dans notre pays », a expliqué Maxime Balalou.

La 15e session de la commission Centrafrique -Tchad, s’est déroulée du 22 au 23 octobre à Bangui. La 14e session avait eu lieu en 2029 à N’Djamena au Tchad. A Bangui, la délégation Tchadienne était conduite, par son Ministre des Affaires Etrangères. En plus de la question sécuritaire, des accords de partenariat en économie et en éducation ont été signé à Bangui.