La ministre de la Culture et de la Francophonie ivoirienne, Françoise Remarck, a multiplié ces dernières heures les éloges envers Debordo Leekunfa. Ceci, après ses deux concerts spectaculaires donnés les 8 et 14 décembre 2024 à Abidjan.

“Mimi National” au sommet : Debordo Leekunfa fait salle comble et conquiert la ministre de la Culture

Présente au premier spectacle organisé au Sofitel Hôtel Ivoire, Françoise Remarck n’a pu assister au deuxième événement. Toutefois cela ne l’a pas empêchée de suivre de près la performance de la star selon Abidjanshow. Dans un message publié récemment, elle déclare : « Debordo Leekunfa, je t’avais indiqué que je serais absente, mais que j’allais suivre ta seconde sortie. Un seul commentaire : Respect ! »

Deux concerts à guichets fermés

Françoise Remarck a salué le succès retentissant des deux prestations, qui ont affiché complet en moins d’une semaine. Elle a également mis en avant l’esprit de solidarité qui a régné entre les artistes ivoiriens ayant participé aux événements, citant notamment Didi B et Ariel Sheney parmi les invités surprises. « Deux spectacles en moins d’une semaine, Sold out ! », s’est-elle réjouie, soulignant également la qualité des chorégraphies, de la scénographie, et l’enthousiasme du public.

Un hommage au professionnalisme des organisateurs

La ministre n’a pas manqué de remercier les organisateurs, Willy Dumbo et Aminata Ouattara alias « Aminata 24 », pour leur travail impeccable : « Je suis fière de mes entrepreneurs et acteurs culturels ! » Elle a également exprimé le souhait que ce succès ouvre la voie à d’autres initiatives culturelles aussi marquantes.