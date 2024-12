Le monde de la musique au Cameroun est en deuil depuis ce vendredi 13 décembre 2024. La chanteuse et guitariste Koko Ateba est décédée à Paris, en France.

Koko Ateba, icône de la musique camerounaise, s’éteint à Paris

La chanteuse camerounaise s’est éteinte dans la matinée de ce vendredi à l’hôpital Foch, des suites d’une maladie. Connue en France grâce à sa reprise du titre « Frou-Frou », générique emblématique de l’émission de Christine Bravo, Koko Ateba a su réinventer sa culture musicale en y mêlant des influences de jazz, de blues et de folk. Originaire de Zoétélé, et plus précisément du village d’Abangok au Cameroun, Koko Ateba a laissé une empreinte indélébile dans l’histoire de la musique camerounaise. Sa voix envoûtante, combinée à des paroles engagées et puissantes, a marqué des générations.

La disparition de cette étoile de la musique suscite une vive émotion, tant au Cameroun que dans l’ensemble du monde culturel africain. Son talent exceptionnel et son engagement resteront à jamais gravés dans les mémoires..