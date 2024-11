Le décès brutal de Mamadou Moustapha Bâ, ancien ministre des Finances et du Budget sous le régime de Macky Sall, survenu en France, continue de susciter de nombreuses interrogations. Pour élucider cette affaire, le procureur de la République près le tribunal de grande instance hors classe de Dakar, Ibrahima Ndoye, a rencontré la famille du défunt lundi dernier.

Décès de Moustapha Bâ : le parquet de Dakar accélère les investigations

Face à la famille de l’illustre disparu Mamadou Moustapha Bâ, le procureur de la République a tenu des propos rassurants. Il a indiqué que tout était mis en œuvre pour accélérer les investigations. Selon Me El Hadji Diouf, avocat de la famille, le magistrat a fait savoir que le corps serait bientôt remis à la famille. « Il ne reste que quelques détails à régler, et dans les prochains jours, la famille pourra récupérer la dépouille », a précisé l’avocat cité par l’Observateur.

L’autopsie ordonnée par le parquet a révélé des éléments qui laissent penser que le décès n’est pas naturel. Les résultats de cette expertise médico-légale seront cruciaux pour déterminer les causes exactes du décès et orienter l’enquête.

En attendant d’en savoir plus, la famille de Moustapha Bâ vit des moments très difficiles. Les proches du défunt comptent sur la justice afin que toute la lumière soit faite sur cette affaire et que les responsables, s’il y en a, soient identifiés et punis.