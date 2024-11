La Côte d’Ivoire est bien représentée dans le top 100 des acteurs influents en cybersécurité en Afrique pour l’année 2024. Le classement indépendant publié par l’association Ciberobs – Make Africa Safe montre qu’Abidjan compte un nombre important d’acteurs influents qui contribuent à l’image de marque de l’Afrique en matière de cybersécurité.

Comment la Côte d’Ivoire se positionne-t-elle dans le top 100 des acteurs influents en cybersécurité en Afrique ?

La Côte d’Ivoire figure en tête d’affiche sur la liste des 100 personnalités reconnues pour leurs efforts. Ces acteurs proviennent du secteur public et du secteur privé. Le Ministre ivoirien de la Transition Numérique et de la Digitalisation, Ibrahim Kalil Konaté, ouvre la liste des plus de 20 Ivoiriens présents dans le top 100. Parmi eux, on retrouve notamment :

Wilfried Elie Konan, Directeur de la cybersécurité et de la confiance numérique ;

Colonel Major Guelpétchin Ouattara, Directeur de l’informatique et des traces technologiques ;

Karen Diallo, Directrice de la Transformation Digitale de l’Administration au Ministère de la Transition Numérique et de la Digitalisation ;

Jean Claude Sigui, Associé Manager – Willis Towers Watson, West and Central Africa Region IT Manager | Président du Club des DSI Côte d’Ivoire ;

Adonis Anzouan, Regional Commercial Manager – Huawei Enterprise Northern Africa ;

Iro Hervé Mondouho, Enterprise Account Manager North & West Africa – Kaspersky.

D’autres pays, comme le Bénin, le Sénégal et le Nigéria, comptent également un nombre important de personnalités influentes dans le top 100 africain. Au Bénin, par exemple, on retrouve : la ministre du Numérique et de la Digitalisation, Aurélie Adam Soulé Zoumarou ; le Directeur général de l’Agence des Systèmes d’Information et du Numérique (ASIN), André Loko ; Ouanilo Medegan Fagla, Directeur général du Centre National d’Investissement Numérique (CNIN) ; Ramanou Biaou, Directeur général d’Africa Cybersécurité Mag ; Dr Maximilien Kpodjèdo, Conseiller numérique du Président de la République ; Habib Olou, Responsable senior en Cybersécurité ; et Miguel Sossouhounto.

Cela fait déjà trois ans que Ciberobs mène ce minutieux travail de reconnaissance des efforts des différents acteurs. Chaque année, l’association dresse un classement des acteurs qui révolutionnent la cybersécurité en Afrique. Pour cette édition anniversaire marquant les cinq ans d’existence, le palmarès s’élargit à 100 personnalités, entreprises et équipes, mettant en lumière l’éventail de talents et d’initiatives qui renforcent la résilience numérique du continent.

En s’appuyant sur des critères rigoureux tels que l’innovation, la recherche et l’impact social, ce classement identifie les leaders qui façonnent l’avenir de la cybersécurité en Afrique. En valorisant cette diversité, Ciberobs encourage la collaboration et l’émergence de nouvelles solutions pour relever les défis croissants en matière de sécurité numérique.

Des pays africains régulièrement pris pour cible dans des cyberattaques

Selon un récent rapport de l’entreprise russe Positive Technologies, des pirates informatiques attaquent de plus en plus les gouvernements et les banques en Afrique, notamment au Nigeria, en Algérie, en Éthiopie et en Afrique du Sud. Le rapport souligne que les entreprises africaines en croissance rapide sont particulièrement visées car elles ne sont pas toujours bien protégées contre les cyberattaques.

Top 100 des acteurs influents de la cybersécurité en Afrique en 2024

