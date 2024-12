Le beatmaker ivoirien Shado Chris, a franchi une étape importante dans sa carrière. L’interessé a fait sorti son premier album, intitulé DJERIA. Ce projet, dont le nom rend hommage à son ancêtre, un vaillant guerrier du peuple Gouro, est un clin d’œil à ses origines et à sa culture.

« DJERIA » : le premier album de Shado Chris célèbre l’art africain

Connu pour avoir produit des hits pour des artistes de renom tels que KIFF NO BEAT, Shan’L, TNT, et même le Sud-Africain Nasty C, Shado Chris s’impose à nouveau avec ce projet personnel et authentique. À travers DJERIA, il retourne à ses racines tout en s’inscrivant dans une dynamique musicale actuelle et innovante.

Composé de 16 titres, l’album explore des sonorités Afrobeats et Amapiano, agrémentées de collaborations prestigieuses. Le Nigérian Skales apporte son énergie unique sur le morceau « Béni », tandis que Widgunz illumine le titre « Filer ». Les artistes ivoiriens JHaine et Lil Black s’associent à Shado Chris pour un morceau explosif, « Tchapou », qui consolide ce projet comme un vibrant hommage à l’art musical africain.

Avec DJERIA, Shado Chris offre un mélange d’influences et de styles, reflétant l’essence de l’art ivoirien tout en le propulsant sur la scène internationale. Ce premier album promet de captiver les amateurs de musique africaine à travers le monde.

Les fans peuvent dès maintenant découvrir DJERIA, disponible sur toutes les plateformes via ce lien : https://onerpm.link/DJERIA. Plongez dans un voyage musical riche en émotions et en culture !