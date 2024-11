Dans une annonce surprise, Donald Trump a déclaré mardi qu’il a nommé Elon Musk, l’homme le plus riche du monde, et Vivek Ramaswamy, entrepreneur et figure montante de la politique américaine, à la tête d’un nouveau ministère chargé d’optimiser l’efficacité du gouvernement fédéral.

Donald Trump confie à Elon Musk et Vivek Ramaswamy la mission de réformer l’administration fédérale

Ce nouveau département, baptisé « Department of Government Efficiency » (DOGE), aura pour mission de réduire drastiquement la taille de l’administration, de supprimer les réglementations jugées excessives et de réaliser des économies colossales. L’objectif affiché par Donald Trump est de diminuer le budget fédéral de plusieurs milliers de milliards de dollars en rationalisant les services publics et en réorganisant les structures administratives.

« Je considère ce projet comme le ‘Projet Manhattan’ de notre époque », a affirmé le 47e président élu des États-Unis, en faisant référence au programme historique qui a mené à la création de la bombe atomique. « Musk et Ramaswamy vont envoyer des ondes de choc dans le système et transformer fondamentalement la manière dont le gouvernement fonctionne », a-t-il ajouté.

Le choix d’Elon Musk, reconnu pour son sens de l’innovation, n’est pas anodin. L’entrepreneur, qui a investi plusieurs millions de dollars dans la campagne de Donald Trump, est attendu pour introduire une perspective radicalement différente dans la gestion des affaires publiques. Elon Musk, qui a fait ses preuves avec des entreprises comme Tesla et SpaceX, se présente comme un homme capable d’insuffler un élan de modernisation au sein des institutions fédérales.

Le choix de Vivek Ramaswamy, pour sa part, marque la volonté du nouveau président américain de rassembler des figures de la nouvelle génération d’entrepreneurs et de politiciens, avec un fort penchant pour la déréglementation et l’innovation. Ramaswamy, connu pour ses critiques du « capitalisme éveillé » et son approche franche des affaires, sera un allié stratégique pour Musk dans cette mission de réformes audacieuses.

Par ailleurs, le nom « DOGE » choisi pour ce nouveau ministère a suscité de nombreuses réactions dans la sphère médiatique et sur les réseaux sociaux. En effet, le terme fait référence à une cryptomonnaie dont Elon Musk est un fervent partisan. Pour beaucoup, ce choix illustre la rupture que Trump souhaite instaurer, en associant son administration à un esprit d’innovation et de renouveau inattendu.

Alors que les États-Unis sont confrontés à des défis budgétaires sans précédent, l’initiative de Trump visant à transformer l’administration fédérale grâce à des méthodes d’efficacité inspirées de l’industrie privée pourrait bien redéfinir le rôle du gouvernement dans les années à venir.