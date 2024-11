Le président russe, Vladimir Poutine, a finalement adressé ses félicitations au nouveau président américain, Donald Trump, lors d’un discours au forum organisé par le Club Valdaï, une plateforme de discussions stratégiques qui réunit des experts et des dirigeants du monde entier. Profitant de cette tribune, Poutine a exprimé son souhait de travailler étroitement avec Trump pour relever les défis internationaux et explorer des intérêts communs.

Relations USA-Russie : Vladimir Poutine se dit prêt à coopérer avec Donald Trump

Le dirigeant russe s’est dit prêt à entamer un dialogue direct avec son homologue américain pour aborder les questions cruciales de la scène internationale. « Si quelqu’un souhaite reprendre contact, cela ne me dérange pas. Je suis prêt », a-t-il déclaré, soulignant sa volonté de coopérer activement avec la nouvelle administration américaine. Il a également saisi l’occasion pour féliciter Donald Trump de son élection. « Je voudrais profiter de cette occasion pour le féliciter pour son élection à la présidence des États-Unis », a déclaré Vladimir Poutine.

Quelques heures avant cette déclaration, le porte-parole du Kremlin avait laissé entendre que les félicitations officielles de Poutine n’étaient pas à l’ordre du jour. Ce revirement de dernière minute montre l’importance que la Russie accorde au changement de leadership aux États-Unis. Moscou surveille de près les promesses de Trump concernant la guerre en Ukraine, notamment son engagement à mettre fin au conflit « très rapidement« . Toutefois, la Russie a tempéré ces attentes. Elle a fait savoir que la guerre ne pourrait pas se terminer « du jour au lendemain ».

Un contexte diplomatique tendu

Cette prise de parole de Vladimir Poutine intervient dans un climat de relations tendues entre les deux pays, marqué par des différends autour de la guerre en Ukraine, des sanctions économiques et de la sécurité internationale. En adressant ses félicitations à Trump et en proposant un dialogue ouvert, Poutine semble vouloir apaiser les tensions et initier un nouveau chapitre dans les relations entre Washington et Moscou.

Ce rapprochement possible suscite des interrogations quant à l’avenir des relations russo-américaines et aux mesures concrètes que pourraient prendre les deux dirigeants pour trouver des terrains d’entente sur des dossiers sensibles comme la sécurité en Europe, la non-prolifération des armes nucléaires et la coopération économique.