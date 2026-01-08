© Donald Trump ordonne le retrait des États-Unis de 66 organisations

Ce mercredi 7 janvier 2026, le président Donald Trump a ordonné le retrait des États-Unis de 66 organisations, dont environ une moitié liée à l’ONU.

Le président américain, Donald Trump a lancé ce mercredi 7 janvier une nouvelle charge contre la diplomatie climatique. L’homme d’affaires a ordonné le retrait des États-Unis d’un traité et du comité scientifique de référence sur le climat, organisations parmi des dizaines identifiées comme ne servant « plus les intérêts américains ».

Le décret signé par le président américain ordonne le retrait des États-Unis d’un total de 66 organisations, dont environ une moitié liée à l’ONU, a annoncé la Maison Blanche. Parmi ces organisations, la Convention-cadre des Nations unies sur les changements climatiques (CNUCC), traité fondateur de tous les autres accords climatiques internationaux, conclu en 1992 lors du sommet de la Terre de Rio.

AMERICA FIRST 🇺🇸



Today, President Donald J. Trump signed a Presidential Memorandum directing the withdrawal of the United States from 66 international organizations that no longer serve American interests including:



🔴35-non UN organizations

🔴31 UN entities pic.twitter.com/72pTyV811N — The White House (@WhiteHouse) January 7, 2026

Le décret ordonne également le retrait des États-Unis du comité d’experts scientifiques de l’ONU sur le climat (Giec), qui fait référence en matière de science climatique, ainsi que d’autres organisations liées à la protection de la planète, comme l’Agence internationale pour les énergies renouvelables, l’Union pour la conservation de la nature, ou encore ONU-Eau.

Depuis son retour à la Maison Blanche, le président républicain met en œuvre sa vision de « l’Amérique d’abord ». Comme lors de son premier mandat, Trump a ainsi décidé de retirer les États-Unis de l’accord de Paris sur le climat et de l’Unesco (organisation des Nations unies pour l’éducation, la science et la culture), que les États-Unis avaient réintégrés sous la présidence de Joe Biden.

L’administration Trump a également largement coupé l’aide américaine à l’étranger, amputant les budgets de nombreuses organisations onusiennes forcées de réduire leurs activités sur le terrain, comme le Haut commissariat aux réfugiés ou le Programme alimentaire mondial. Il a plus généralement lancé des attaques contre l’ONU, selon lui « très loin de réaliser son potentiel ».