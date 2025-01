Les recettes des douanes sénégalaises ont connu une croissance significative en 2024, atteignant 1 613 milliards de francs CFA, soit une hausse de 13% par rapport à l’année précédente. Cette augmentation est notamment due à une meilleure maîtrise de l’assiette fiscale et à la lutte renforcée contre la fraude.

Douanes sénégalaises: la lutte contre la fraude porte ses fruits

La Direction générale des douanes sénégalaises (DGD) a annoncé des résultats plus qu’encourageants en matière de lutte contre la fraude. Les saisies de cocaïne et de billets contrefaits ont explosé en 2024, témoignant de l’efficacité des actions menées.

« Les réalisations en matière de lutte contre la fraude, de janvier à novembre 2024, dépassent largement celles effectuées sur toute l’année 2023 », se félicite la DGD.

Ces résultats sont le fruit de plusieurs initiatives mises en œuvre par l’administration des douanes sénégalaises. Parmi celles-ci, on peut citer la poursuite de la digitalisation des services, le renforcement du Bureau du guichet unique de dédouanement des véhicules (BGUDV) et une collaboration accrue avec les partenaires.

La digitalisation a permis d’améliorer la gestion des informations et d’étendre la couverture géographique des services douaniers. Le BGUDV, quant à lui, a contribué à une hausse significative des recettes liées à l’importation de véhicules.

« Le renforcement des capacités opérationnelles du BGUDV a permis d’augmenter les recettes collectées de 109,9 milliards en 2023 à 136,6 milliards en 2024, soit une progression de 24,2% », souligne la DGD.

Fort de ces résultats positifs, la DGD se montre optimiste pour l’avenir. Avec la reprise économique annoncée pour 2025 et le renforcement des moyens alloués, l’administration douanière compte intensifier ses efforts pour maximiser les recettes et lutter encore plus efficacement contre la fraude.

« La reprise de l’activité économique annoncée en 2025 et le renforcement des moyens d’action envisagé vont […] permettre d’exploiter de manière plus optimale le potentiel fiscal à tirer des importations et de combattre avec plus d’efficacité la lutte contre la fraude et la criminalité transnationale organisée », espère la DGD.