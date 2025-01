Ifeoma « Ivy » Okoye, épouse de Paul Okoye du célèbre groupe P-Square, a dévoilé ce 1er janvier 2025; les premières photos de leur fille, suscitant l’émotion de ses fans. Dans un message empreint de tendresse, Ivy a décrit son bébé comme « le meilleur cadeau que Dieu m’ait offert cette année ».

Partageant ces moments précieux sur ses réseaux sociaux, Ivy a ravi ses abonnés en offrant un aperçu du visage de sa fille. Ce geste a rapidement attiré l’attention de nombreux fans et internautes, qui n’ont pas manqué de féliciter la famille pour cet heureux événement. Le couple emblématique, qui est l’un des plus suivis de la scène musicale nigériane, continue d’inspirer ses admirateurs avec ces moments intimes et chaleureux, célébrant ainsi l’amour et la famille.