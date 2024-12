Un drame à Abidjan a endeuillé le secteur de la pêche. Alors que le navire BAO Lucky accostait au Terminal à Pêche d’Abidjan avec une importante cargaison de thon, un accident tragique s’est produit. Un docker a perdu la vie dans la cale du navire, asphyxié par une fuite d’ammoniac, un gaz utilisé pour la conservation du poisson.

Drame à Abidjan : une cargaison compromise ?

Cette fuite suscite d’importantes inquiétudes quant à la qualité de la cargaison. En effet, l’ammoniac ayant contaminé l’air de la cale, les poissons pourraient être impropres à la consommation. L’Union des Mareyeurs Grossistes de Côte d’Ivoire (UMAG-CI) a d’ailleurs appelé à la destruction de la cargaison entière, craignant une crise sanitaire.

Face à cet drame à Abidjan, les autorités ont réagi rapidement. Le Service du Ministère des Ressources Animales et Halieutiques, en charge des inspections portuaires, ainsi que le laboratoire LANADA, ont ordonné la suspension du débarquement des poissons et procédé à des prélèvements pour analyse.

Au-delà des conséquences sanitaires, cet drame à Abidjan met en lumière les risques inhérents au secteur de la pêche. Les conditions de travail des dockers et la sécurité à bord des navires sont des enjeux majeurs qu’il convient d’adresser avec la plus grande attention.

Des questions restent en suspens à propos du drame à Abidjan

Si les autorités se veulent rassurantes, affirmant que tout est mis en œuvre pour garantir la sécurité alimentaire, les interrogations persistent. Comment une telle fuite a-t-elle pu se produire ? Quelles sont les mesures de sécurité en place à bord des navires ? Et surtout, quelles seront les conséquences de cet accident sur le secteur de la pêche ivoirien ?

Un responsable de l’UMAG-CI a souligné l’importance de protéger la santé publique : « Nous ne pouvons pas prendre le risque de distribuer un produit susceptible de nuire à la population ». Cette déclaration résume l’enjeu principal de cette affaire : la sécurité alimentaire des consommateurs.

Une enquête est en cours pour déterminer les causes exactes de cet drame à Abidjan. Les résultats de cette enquête permettront d’éclairer les responsabilités et de mettre en place des mesures correctives pour éviter que de tels drames ne se reproduisent.

Ce drame intervient dans un contexte où le secteur de la pêche ivoirien est confronté à de nombreux défis : surpêche, pollution, changement climatique. Cet accident vient rappeler la nécessité d’investir dans la modernisation et la sécurisation de ce secteur vital pour l’économie ivoirienne. Les résultats des analyses effectuées sur les poissons permettront de savoir si la cargaison doit être détruite ou non. En attendant, les autorités sanitaires appellent à la vigilance et