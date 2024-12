Plusieurs tronçons routiers reliant le Burkina Faso et le Mali à la Côte d’Ivoire seront modernisés. Et pour cause, le Fonds africain de développement (FAD) a accordé un financement de 156,6 millions d’euros pour la modernisation et le bitumage de ces infrastructures. Ce projet, co-financé par la Banque islamique de développement et l’Union européenne, vise à améliorer la connectivité régionale et à stimuler le développement économique.

Le Burkina Faso et le Mali renforcent leurs connexions avec la Côte d’Ivoire grâce à un vaste projet routier

Les travaux de ce vaste projet qui permettra de resserrer les liens entre le Burkina Faso, le Mali et la Côte d’Ivoire vont s’étaler sur six ans (2024-2030). Ils concerneront notamment au Burkina Faso, la modernisation de la route Bobo-Dioulasso-Banfora-Côte d’Ivoire sur 155 km et la construction d’un nouveau tronçon de 42 km entre Banfora et Orodara.

Au Mali, ce projet prendra en compte la modernisation et le bitumage de la route Bougouni-Garalo, longue de 45 km, qui relie le Mali à la Côte d’Ivoire. En effet, ces améliorations routières devraient permettre de :

Faciliter le commerce régional : en réduisant les coûts de transport et en améliorant la fluidité des échanges commerciaux.

Améliorer les conditions de vie des populations locales : en facilitant l’accès aux services sociaux de base (santé, éducation) et en stimulant le développement économique des zones traversées par les routes.

Renforcer la coopération régionale en facilitant les échanges entre les populations des trois pays.

Ce projet s’inscrit dans une dynamique de renforcement des infrastructures en Afrique de l’Ouest et témoigne de la volonté des pays de la région de favoriser l’intégration économique.