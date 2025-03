L’Agence de développement des arts et de la culture (ADAC) a dévoilé, ce vendredi 28 mars 2025, les noms des quatre lauréats de la 6ᵉ édition du Grand Prix Littéraire du Bénin. Cette annonce marque une célébration de l’excellence littéraire béninoise, honorant des auteurs et éditeurs pour leurs contributions significatives à la culture du pays. Les lauréats ont été sélectionnés dans quatre catégories distinctes, chacune portant le nom d’une figure emblématique de la littérature béninoise.

Les lauréats à l’honneur

Fousséni Tanko Bana-Korodji a remporté le Prix Jean Pliya pour son roman « Confluences », publié aux éditions Légendes. Ce prix, dédié à la fiction, récompense son talent avec une somme de cinq millions de francs CFA. « Ce roman est une exploration profonde des réalités humaines, un voyage à travers les confluences de nos existences », a-t-il déclaré lors d’une interview. M. Emery Patrick Effiboley a reçu le Prix Paul Hazoumè pour son essai « Politique Culturelle au Bénin : Héritage historique, parenthèse coloniale et au-delà », publié aux éditions Dagan. Ce prix, consacré à l’essai, lui attribue un million de francs CFA. « Cet essai se veut une contribution à la réflexion sur notre héritage culturel et son impact sur le présent », a-t-il expliqué.

Jacques Adéshina Laleye, journaliste culturel à Kiff Fm, a été honoré du Prix Jérôme Carlos pour son engagement envers la critique littéraire. Il reçoit également un million de francs CFA. « La critique littéraire est essentielle pour éclairer et enrichir notre compréhension des œuvres », a-t-il souligné. Enfin, le Prix de l’Éditeur a été décerné à la maison d’édition Dagan, qui reçoit une enveloppe de trois millions de francs CFA. « Ce prix est une reconnaissance de notre travail et de notre engagement envers la promotion de la littérature béninoise », a déclaré le directeur de la maison d’édition.

Un événement culturel majeur

La 6ᵉ édition du Grand Prix Littéraire du Bénin s’inscrit comme un événement culturel majeur, célébrant la richesse et la diversité de la littérature béninoise. L’ADAC, à travers cette initiative, soutient et encourage les acteurs du monde littéraire, contribuant ainsi à l’épanouissement de la culture nationale. Les lauréats de cette édition rejoignent un palmarès prestigieux, témoignant de la vitalité de la scène littéraire béninoise. « Ce prix est une source de motivation pour continuer à écrire et à partager nos histoires », a confié l’un des lauréats. La cérémonie de remise des prix, qui se déroulera prochainement, promet d’être un moment fort en émotions et en célébrations.

L’événement met en lumière des talents et des œuvres qui enrichissent le patrimoine culturel du Bénin. Il souligne l’importance de la littérature comme vecteur de réflexion et d’expression. L’initiative encourage la création littéraire et soutient les acteurs du secteur. La reconnaissance de ces auteurs et éditeurs contribue à la promotion de la culture béninoise.