La Commission électorale nationale autonome (CENA) a franchi une étape cruciale dans la préparation des élections générales de 2026 au Bénin. Elle a officiellement remis les chronogrammes détaillés aux partis politiques, aux institutions d’État et à toutes les parties prenantes concernées. Cette initiative vise à assurer la transparence et à permettre à chaque acteur de se préparer adéquatement pour ce rendez-vous démocratique majeur.

Bénin : calendrier précis pour les scrutins

Le mardi 15 avril 2025, au siège de la CENA à Cotonou, s’est déroulée la cérémonie de remise des chronogrammes. Sacca Lafia, président de la CENA, a souligné l’importance de cette démarche. Selon lui, le chronogramme des élections communales et législatives couplées comprend 53 activités. Pour la présidentielle de 2026, 38 activités sont prévues. Cette distribution des calendriers permet à chacun de suivre de près les étapes et de se préparer activement. « La remise des chronogrammes à toutes les parties concernées vise à permettre à chaque acteur de suivre de prêt les activités et de bien se préparer pour jouer sa partition », a-t-il déclaré.

Les Béninois sont désormais fixés sur les dates clés des prochains scrutins. La Commission électorale nationale autonome a annoncé que l’élection présidentielle se tiendra le 12 avril 2026. Dans le cas où un second tour s’avérerait nécessaire, il est programmé pour le 10 mai 2026. Avant ce scrutin majeur, les citoyens seront appelés aux urnes pour les élections communales et législatives. Ces élections sont fixées au 11 janvier 2026. Ruffin Domingo, directeur du matériel et des opérations à la CENA, a fait cette annonce lors d’un point de presse.

Préparation et implication des acteurs

La publication de ces chronogrammes marque le début d’une phase active de préparation pour l’ensemble des acteurs politiques et institutionnels. Les partis politiques peuvent désormais planifier leurs campagnes et leurs stratégies électorales avec une vision claire du calendrier. Les institutions d’État concernées, telles que les ministères, peuvent également organiser leurs interventions logistiques et sécuritaires en conséquence. L’implication de toutes les parties prenantes est essentielle pour garantir la crédibilité et la transparence du processus électoral.

La CENA, à travers cette démarche proactive, démontre sa volonté d’organiser des élections justes et équitables. En fournissant un calendrier détaillé, elle favorise une participation éclairée de tous les acteurs et contribue à renforcer la confiance dans le processus démocratique. Cette transparence est un gage de bonne gouvernance et un élément fondamental pour la stabilité politique du Bénin. Le respect de ce chronogramme sera déterminant pour le bon déroulement des élections générales de 2026.