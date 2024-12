Les élections législatives, provinciales et communales ont débuté ce samedi 28 décembre au Tchad. Militaires, nomades et diaspora ont été les premiers à voter, marquant le coup d’envoi d’un processus attendu par tous les citoyens. Dimanche, les Tchadiens restants seront invités à exprimer leur voix dans un climat surveillé et chargé d’enjeux.

Tchad: début des élections avec militaires, nomades et diaspora

Les militaires tchadiens ont commencé à voter tôt ce samedi, marquant le début des élections législatives et locales dans tout le pays.

Dans le centre d’instruction militaire de Koundoul, situé à 25 kilomètres au sud de Ndjamena, 1 628 soldats sont inscrits pour les électeurs. Dès 6h00, les bureaux de vote réservés aux militaires ont ouvert leurs portes. Le général de brigade Ahamat Mahamat Abakar explique : « Ils ont beaucoup voté, et nous attendons ceux encore à l’écart pour leur devoir civique.»

En parallèle, les nomades en transhumance ont également commencé à voter dans des camps d’accueil, notamment à Mandelia. Deux bureaux de vote ont été installés pour eux à une trentaine de kilomètres au sud de la capitale.

Cependant, des accusations de fraude ont perturbé les opérations dans ces zones. Haroun Abdallah Adam, député du Parti pour le Développement et la Continuité (PDCT), dénonce : « Le MPS, parti du président Mahamat Idriss Déby Itno, triche. Nous sommes contre ça et ne sommes pas d’accord ! »

Issa Doubragne, porte-parole du MPS, répond à ces accusations en affirmant : « Les élections sont un processus global. Certains décrédibilisent le processus faute de voix suffisantes pour se faire élire. »

Ces élections représentent un défi majeur pour garantir la transparence et l’équité au Tchad. Le rapporteur général adjoint de l’Ange a confirmé sa présence pour surveiller le respect de l’article 84 du code électoral.

Les militaires, plus de 45 000 à voter, et les nomades, au nombre de 200 000, symbolisent la diversité électorale du pays. Cependant, la gestion des tensions, comme les accusations de fraude, sera cruciale pour préserver la crédibilité du processus.

Les Tchadiens de la diaspora, quant à eux, complètent ce premier jour de vote avant l’ouverture des urnes pour tous les citoyens dimanche. L’objectif reste de garantir une voix équitable à chaque électeur.