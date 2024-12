Les Forces Armées Maliennes (FAMa) ont annoncé ce samedi 28 décembre la mort de Moussa Himma Diallo, un haut responsable du groupe terroriste Katiba Serma. Ce dernier a été éliminé lors d’une frappe aérienne ciblée dans le centre du pays. Cette opération, fruit d’une étroite collaboration avec les services de renseignement de l’Alliance des États du Sahel (AES), porte un coup dur à cette organisation terroriste active dans la région.

Mali : un coup dur pour la Katiba Serma

Moussa Himma Diallo, numéro deux de la Katiba Serma, a trouvé la mort jeudi dernier. Il a été neutralisé par des drones maliens alors qu’il se rendait auprès de son épouse, près du village de Serma. L’armée malienne a souligné la précision de cette frappe qui n’a causé aucun dommage collatéral.

Cette opération s’inscrit dans le cadre de la lutte contre le terrorisme qui sévit au Mali depuis plusieurs années. La Katiba Serma, affiliée au Groupe de soutien à l’islam et aux musulmans (GSIM), est connue pour ses activités dans la région de Douentza, où elle mène des actions de sabotage et des attaques contre les forces de défense et de sécurité.

« La réussite de cette opération est le fruit de la collaboration très étroite entre les services de renseignements de l’Alliance des États du Sahel (AES) », a souligné l’état-major général des armées du Mali dans un communiqué. Cette coopération régionale est essentielle pour faire face à la menace terroriste qui s’étend au-delà des frontières nationales.

La région du centre du Mali est depuis plusieurs années le théâtre d’affrontements entre les forces armées maliennes et les groupes terroristes. Ces derniers exploitent la porosité des frontières et la complexité du terrain pour mener leurs actions. La neutralisation de Moussa Himma Diallo est un coup dur pour la Katiba Serma, mais elle ne met pas fin à la menace terroriste dans la région.

Les forces de défense et de sécurité du pays , soutenues par leurs partenaires internationaux, poursuivent leurs efforts pour démanteler les réseaux terroristes et rétablir la sécurité dans le pays.