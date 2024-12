Récemment, Marcosins Ipupa, fils aîné du célèbre chanteur congolais Fally Ipupa, a révélé qu’il ignorait, durant son enfance, l’ampleur de la notoriété de son père.

Marcosins Ipupa : comment le fils de Fally Ipupa a découvert la notoriété de son père

Lors d’une récente sortie, Marcosins Ipupa s’est lâchée sur son père, Fally Ipupa. « Personnellement, je pense que durant toute mon enfance, je ne me rendais pas vraiment compte de l’impact qu’il avait et de qui il était réellement. C’est en grandissant, vers 2018-2019, quand je suis parti étudier en France, dans un cadre totalement différent, que j’ai commencé à réaliser. Les gens remarquaient que c’était mon père, ils m’en parlaient, et c’est à ce moment-là que j’ai compris l’ampleur de son influence et son impact sur les gens, partout dans le monde. », a-t-il révélé. Et malgré un emploi du temps chargé, Fally Ipupa reste très présent pour ses enfants. « Avoir un père star, c’est aussi accepter qu’il soit un peu absent. Mais comme je suis l’aîné, je prends les petits sous mon aile. Maman est également présente, et tout se passe très bien. En fait, c’est une famille normale. Pour être honnête, ‘absent’ est un grand mot, parce qu’il essaie d’être là au maximum, malgré son emploi du temps chargé », continue le jeune Marcosins Ipupa.

Une année 2024 triomphale pour Fally Ipupa

En 2024, Fally Ipupa a encore marqué les esprits avec des performances mémorables. Le 25 décembre, il a donné un concert à guichets fermés au Parc des Expositions en Côte d’Ivoire. En octobre, il a enchanté 700 spectateurs lors d’un concert privé organisé dans le cadre du Sommet de la Francophonie. Preuve de son rayonnement international, l’artiste congolais a également été invité au Palais de l’Élysée en France, où il a interprété un titre lors d’un dîner de gala en l’honneur des chefs d’État, organisé par le président Emmanuel Macron.