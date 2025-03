Le Nigeria prend un virage décisif vers une énergie plus propre. Avec un projet ambitieux, le gouvernement entend doter 20 établissements fédéraux d’enseignement supérieur de stations de ravitaillement en Gaz Naturel Comprimé (GNC). Cette initiative vise à réduire la dépendance aux carburants traditionnels et à alléger le fardeau financier des étudiants et du personnel académique. L’objectif est clair : une transition énergétique progressive et accessible à tous.

Nigéria : le GNC au cœur des campus

Le gouvernement nigérian a annoncé un plan d’action concret. Vingt universités fédérales bénéficieront de stations de ravitaillement en GNC et de centres de conversion. La première phase du projet prévoit l’installation de stations opérationnelles dans six établissements d’ici mai 2025. Cette mesure répond à une préoccupation majeure : la hausse des prix des carburants. Depuis la suppression des subventions en 2023, les coûts de transport ont explosé. Le GNC, moins cher que l’essence, représente une alternative économique viable.

« Conformément à l’engagement du président Bola Ahmed Tinubu en faveur d’une énergie abordable, propre et durable, le Fonds pour les infrastructures gazières en amont et en aval (MDGIF), en collaboration avec Femadec Energy, va établir des centres de conversion au GNC et des stations de ravitaillement dans 20 établissements fédéraux d’enseignement supérieur à travers le pays », a déclaré le gouvernement.

L’impact de cette initiative sera multiple. Pour les étudiants et leurs familles, cela signifie une réduction des dépenses et une augmentation du pouvoir d’achat. Pour le secteur des transports et de la distribution d’énergie, c’est l’ouverture de nouvelles opportunités. À terme, le développement du GNC pourrait même stimuler la création d’emplois et l’émergence de nouvelles industries. Le projet s’inscrit dans un programme national plus vaste, doté d’un budget de 75 millions de dollars, dédié au développement du GNC.

Un nouvel écosystème énergétique

L’adoption du GNC au Nigeria ne se limite pas à une simple substitution de carburant. Elle dessine les contours d’un nouvel écosystème économique. La création de stations de ravitaillement et de centres de conversion générera des emplois locaux. L’industrie de la distribution d’énergie connaîtra une transformation profonde. De nouveaux acteurs industriels émergeront, porteurs d’innovation et de croissance. L’objectif est de bâtir une économie plus durable et plus résiliente.

Le gouvernement nigérian mise sur le GNC pour accélérer sa transition énergétique. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large, celle d’un Nigeria indépendant des énergies fossiles et tourné vers un avenir plus vert. Le développement du GNC est un pas important dans cette direction.