Nigeria : 26 morts recensés après le naufrage d’un bateau

Ces dernières heures, au moins 26 personnes ont trouvé la mort par noyade et 14 autres sont portées disparues après le naufrage d’un bateau survenu ce samedi 3 janvier 2026. Les faits se sont déroulés sur une rivière du nord-est du Nigeria.

Nigeria : des fermiers et des pêcheurs ont trouvé la mort après le naufrage d’un bateau

Selon les révélations de la presse locale et des services de secours du Nigeria, le beateau transportait des fermiers et des pêcheurs entre les États de Jigawa et de Yobe. Malheureusement, il a chaviré selon ce que rapporte dimanche le site d’information de la FAAPA. Les opérations de recherche ont permis de récupérer 26 corps et de secourir 13 passagers.

Il faut dire que les naufrages sont fréquents dans cette région. Ils sont très souvent dus à la surcharge des bateaux et au non-respect des règles de sécurité. Aussi, dans le centre-nord du pays, plus de 30 personnes ont été tuées et plusieurs autres enlevées par des bandits, le même jour, dans le district de Kabe, État du Niger. Des assaillants ont attaqué la localité de Kasuwan Daji, incendiant le marché et pillant des magasins et des stocks alimentaires, selon la police et des médias locaux.

Cette région du Nigeria reste confrontée à une insécurité persistante, marquée récemment par l’enlèvement de plus de 250 élèves et enseignants d’une école catholique en novembre dernier.