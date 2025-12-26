Nigeria : Les États-Unis confirme des frappes contre le groupe État islamique

Durée de lecture : 3 minutes
États-Unis : un aéronef militaire américain au-dessus du Nigeria
© Donald Trump, président des États-Unis

⁠Au Nigeria, les ‍États-Unis ​ont ⁠mené des frappes aériennes contre des ​combattants ‍du ​groupe État islamique (EI) dans ​le nord-ouest du pays. C’est ce qu’a déclaré ce jeudi 25 décembre 2025, le président ‍américain Donald ​Trump sur son réseau social ‌Truth Social. La diplomatie nigériane a confirmé des frappes américaines « de précision contre des cibles terroristes, dans le cadre d’une coopération sécuritaire avec les États-Unis ».

Nigeria : Les États-Unis a mené des frappes pour défendre les chrétiens

Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi 25 décembre 2025 que les États-Unis avait mené de « nombreuses » frappes meurtrières contre l’État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. Il a promis de nouvelles attaques si l’organisation continue de tuer des chrétiens dans le pays. « J’avais précédemment prévenu ces terroristes que s’ils n’arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher, et ce soir, ils ont payé », a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant que le « ministère de la Guerre a réalisé de nombreuses frappes parfaites ».

« Ce soir, sur mes ordres en tant ‍que Commandant en chef, les États-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière dans le nord-ouest du ​Nigeria contre la vermine terroriste de Daech, qui a visé ​et sauvagement tué, principalement, des chrétiens innocents, à des niveaux jamais vus depuis de nombreuses années, voire même des siècles ! », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth. « Le commandement de l’armée américaine en Afrique a déclaré via le réseau social X que la frappe a été lancée à la demande des autorités nigérianes. Plusieurs combattants de ‍l’EI ont été tués dans l’État de Sokoto », a-t-il ajouté. Une vidéo publiée par ‍le Pentagone montre au moins un projectile être lancé depuis un bâtiment de guerre. Un représentant du département américain de la Défense a déclaré que de multiples combattants situés dans un camp de l’EI ont été visés.

Nigeria : une explosion fait 5 morts à Borno
États-Unis : un aéronef militaire américain au-dessus du Nigeria
Nigeria : Les circonstances du décès de l’ex-président Muhammadu Buhari révélées
Nigeria : Bola Tinubu remplace les deux hauts fonctionnaires du secteur pétrolier

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a déclaré que des frappes ​ont été effectuées « dans le cadre d’une coopération sécuritaire avec les États-Unis », précisant que ce partenariat en cours impliquait un partage de renseignements et une coordination stratégique pour s’en prendre aux groupes armés. « Cela a débouché sur ‌des frappes de précision contre des cibles terroristes au Nigeria avec des frappes aériennes dans le Nord-Ouest », a écrit le ministère sur le réseau social X. Ces assauts au Nigeria marquent la première intervention militaire américaine dans le pays le plus peuplé d’Afrique sous Donald Trump.

Vous aimez cet article ? Partagez !

Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu est un média indépendant. Soutenez-nous en nous ajoutant à vos favoris Google Actualités :

Suivez-nous sur Google News

Plus d'informations

À propos
Nous contacter
Plan du site
Politique de confidentialité
Mentions légales
Nos tarifs
Recrutement

Afrique sur 7 : toute l’actualité d’Abidjan, de la Côte d’Ivoire et de l’Afrique

Retrouvez gratuitement, à tout moment, les dernières infos d’Afrique : politique, économie, sport, culture, high-tech et show-biz. Depuis Abidjan, nous vous proposons une couverture en temps réel de la Côte d’Ivoire, du Mali, du Sénégal et bien plus encore.

Accessible sur ordinateur, tablette ou smartphone, Afrique sur 7 est votre source fiable d’actualités pour rester informé où que vous soyez. Rejoignez-nous aussi sur les réseaux sociaux pour suivre nos dernières publications et échanger avec d’autres lecteurs.

Copyright ©Afrique-sur7.fr : Actualités Afrique, Politique, Économie et People en continu 2025