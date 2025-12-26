Nigeria : Les États-Unis confirme des frappes contre le groupe État islamique

⁠Au Nigeria, les ‍États-Unis ​ont ⁠mené des frappes aériennes contre des ​combattants ‍du ​groupe État islamique (EI) dans ​le nord-ouest du pays. C’est ce qu’a déclaré ce jeudi 25 décembre 2025, le président ‍américain Donald ​Trump sur son réseau social ‌Truth Social. La diplomatie nigériane a confirmé des frappes américaines « de précision contre des cibles terroristes, dans le cadre d’une coopération sécuritaire avec les États-Unis ».

Nigeria : Les États-Unis a mené des frappes pour défendre les chrétiens

Le président américain Donald Trump a annoncé ce jeudi 25 décembre 2025 que les États-Unis avait mené de « nombreuses » frappes meurtrières contre l’État islamique dans le nord-ouest du Nigeria. Il a promis de nouvelles attaques si l’organisation continue de tuer des chrétiens dans le pays. « J’avais précédemment prévenu ces terroristes que s’ils n’arrêtaient pas le massacre de chrétiens, ils allaient le payer cher, et ce soir, ils ont payé », a déclaré Donald Trump sur sa plateforme Truth Social, ajoutant que le « ministère de la Guerre a réalisé de nombreuses frappes parfaites ».

« Ce soir, sur mes ordres en tant ‍que Commandant en chef, les États-Unis ont lancé une frappe puissante et meurtrière dans le nord-ouest du ​Nigeria contre la vermine terroriste de Daech, qui a visé ​et sauvagement tué, principalement, des chrétiens innocents, à des niveaux jamais vus depuis de nombreuses années, voire même des siècles ! », a écrit Donald Trump sur son réseau social Truth. « Le commandement de l’armée américaine en Afrique a déclaré via le réseau social X que la frappe a été lancée à la demande des autorités nigérianes. Plusieurs combattants de ‍l’EI ont été tués dans l’État de Sokoto », a-t-il ajouté. Une vidéo publiée par ‍le Pentagone montre au moins un projectile être lancé depuis un bâtiment de guerre. Un représentant du département américain de la Défense a déclaré que de multiples combattants situés dans un camp de l’EI ont été visés.

🚨🇺🇸🇳🇬 «À la demande des autorités nigérianes, l'AFRICOM a mené une frappe dans l'État de Soboto, tuant plusieurs terroristes de l'EI. Ces frappes meurtrières contre l'EI témoignent de la puissance de nos forces armées et de notre engagement à éliminer les menaces terroristes… pic.twitter.com/W5BmCpCwxj — LSI AFRICA (@lsiafrica) December 25, 2025

Le ministère nigérian des Affaires étrangères a déclaré que des frappes ​ont été effectuées « dans le cadre d’une coopération sécuritaire avec les États-Unis », précisant que ce partenariat en cours impliquait un partage de renseignements et une coordination stratégique pour s’en prendre aux groupes armés. « Cela a débouché sur ‌des frappes de précision contre des cibles terroristes au Nigeria avec des frappes aériennes dans le Nord-Ouest », a écrit le ministère sur le réseau social X. Ces assauts au Nigeria marquent la première intervention militaire américaine dans le pays le plus peuplé d’Afrique sous Donald Trump.